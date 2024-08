A- A+

Olimpíadas 2024 Giullia Penalber vence na repescagem e vai lutar pelo bronze no wrestling Brasileira enfrentará a chinesa Hong Kexin, nesta sexta (9), a partir das 16h

Giullia Penalber venceu a alemã Sandra Paruszewski na repescagem da categoria 57kg do wrestling feminino nesta sexta-feira (9), nas Olimpíadas de Paris, e agora vai lutar pelo bronze da modalidade.

Giullia Penalber vence a repescagem e vai lutar pela medalha de Bronze no Wrestling



Olimpíadas #Olympics #OlympicGames #Paris2024 pic.twitter.com/WL6JiOUVaN — Olympic Esporte (@OlympicEsporte) August 9, 2024

Giullia venceu a alemã nos dois rounds da luta. No primeiro, ela obteve pontuação de 1 a 0, enquanto, no segundo, venceu por 6 a 0. O final do duelo terminou 7 a 0 para a brasileira.

Na luta pelo bronze, a brasileira enfrentará a chinesa Hong Kexin, nesta sexta (9), a partir das 16h.

