Cavaliers x Thunder: Líderes da NBA se enfrentam nesta quarta-feira (8)

Com a temporada regular se aproximando de sua metade, a NBA já tem claras algumas das grandes forças. As duas maiores até aqui se enfrentam hoje, às 21h. Líderes isolados das conferências Leste e Oeste, Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder se enfrentam no Rocket Mortgage FieldHouse, em Cleveland. A partida tem transmissão da ESPN.

No duelo, os donos da casa e da melhor campanha da liga surgiram como maior surpresa. Vinham de temporada competitiva em 2023-24, quando terminaram na quarta colocação do Leste (48 vitórias e 34 derrotas) e chegaram a eliminar o Orlando Magic nos playoffs.





Nesta temporada, o nível cresceu exponencialmente: comandados pelo ex-auxiliar do Golden State Warriors Kenny Atkinson, os Cavs viveram um início histórico, emendando 15 vitórias consecutivas. Um recorde da franquia e de um mesmo treinador e a quarta vez em 79 temporadas de liga em que uma franquia abre a temporada com 15-0. O time só caiu para os atuais campeões, o Boston Celtics, no fim de novembro.

Parte da campanha atual, de 31 vitórias e apenas quatro derrotas, que distanciou os Cavs até dos próprios Celtics, vice-líderes, vem da ascensão de um esquema de dois big men: o ala-pivô Evan Mobley e o pivô Jarrett Allen ancoram as ações do craque Donovan Mitchell (cestinha do time, com 23,3 pontos por jogo) e de seu companheiro de perímetro Darius Garland para compor o segundo melhor ataque da liga, com 122,5 pontos por partida — atrás apenas dos 123,1 do Memphis Grizzlies.

— Sempre quis fazê-lo crescer, seja assumindo papéis mais difíceis na defesa para que ele tivesse fôlego no ataque ou atacando a cesta para dar mais espaço — disse Allen, de 26 anos, sobre Mobley, de 23, na última quinta-feira.

Candidato a MVP, Shai defende o topo do Oeste

Os Cavs caminham para a melhor campanha desde o fim da segunda passagem de LeBron James, em 2017-18, quando terminaram no mesmo quarto lugar da temporada passada.

Do outro lado está o time sensação desta e da última edição. Melhor defesa da NBA (103 pontos sofridos por jogo), o Oklahoma City Thunder tem uma vitória a menos que os Cavs e tenta igualar o posto de melhor campanha geral.

Os números reforçam o poderio competitivo da equipe que defende o primeiro lugar do Oeste conquistado também na temporada passada: vem de 15 vitórias consecutivas.

Segundo colocado na projeção da NBA pelo prêmio de MVP (melhor jogador), atrás de Nikola Jokic, o armador Shai Gilgeous-Alexander segue como destaque absoluto, com média de 31,3 pontos por jogo. É também o cestinha da liga, com 1.097 pontos marcados.

