Central x Náutico: confira escalações e onde assistir ao jogo pelo Pernambucano

Após dois jogos seguidos em casa no Campeonato Pernambucano, o Náutico fará a primeira visita pelo torneio. Neste domingo (19), o Timbu enfrenta o Central, às 18h, no Lacerdão, pela terceira rodada. Chance de os alvirrubros retomarem a liderança antes de dividirem atenção com a disputa da Copa do Nordeste, que começa na próxima semana.

Terceiro colocado, com quatro pontos, o Náutico pode terminar a rodada no topo. Para isso, além de vencer o Central, o Timbu tem de secar Santa Cruz (vice-líder, também com quatro) e Maguary, com seis. A Cobra Coral pega o Afogados, no Arruda, no mesmo dia. Na segunda, o Azulão visita o Petrolina, no Paulo Coelho.



Gramado

Para o confronto, o técnico Marquinhos Santos destacou o que deve ser o maior obstáculo do Náutico no embate. "O nosso pior adversário contra o Central talvez seja o campo, que não me pareceu em condições de ter qualidade para que se tenha o jogo apoiado, de posse. Aí a gente tem que mudar um pouquinho a estratégia para ter êxito", explicou.

Pela primeira vez na temporada, o Náutico deve ter à disposição o atacante Paulo Sérgio. O jogador ficou fora dos dois primeiros jogos por conta de suspensão (na estreia) e dores musculares (na partida seguinte).

“Paulo é um jogador importante para nós, mas nosso elenco é forte e mostramos isso nas primeiras rodadas. Quem ganha com isso é o Náutico”, apontou o lateral-esquerdo Luiz Paulo. Com a volta do centroavante, a dúvida fica em torno de quem sai do ataque: Kauan Maranhão, Samuel Otusanya ou Bruno Mezenga. Todos já balançaram as redes em 2025, com o prata da casa sendo o atual artilheiro, com dois gols.

Respaldo

Luiz Paulo também saiu em defesa do goleiro Douglas Borges, criticado por parte da torcida alvirrubra após falhas nos dois primeiros jogos do clube na temporada. Companheiro de time e amigo pessoal, o lateral reforçou a confiança no dono da meta.

“A cobrança aqui no Náutico vai existir sempre, não só para o goleiro, mas para todos os setores. Douglas é muito experiente, está acostumado a esse tipo de situação. O grupo está com ele. Sou um amigo particular dele, já jogamos em outras equipes e sei do potencial dele. Confio nele e ele vai nos ajudar muito ainda na nossa temporada”, declarou.

No lado do Central, a meta é conquistar a primeira vitória. O clube tem o pior ataque da competição até o momento, sem gols marcados, com um empate em 0x0 com o Jaguar e derrota por 1x0 para o Maguary. A Patativa está na nona posição, com um ponto.

Ficha técnica

Central

Milton Raphael; Vivico, Lazarini, Janelson e Leozinho; Diego Aragão, Elivelton, Hitalo e Eudair; Everton Lino e Charles. Técnico: Rafael Jacques

Náutico

Douglas Borges; Arnaldo, Rayan, Léo Coltro e Luiz Paulo; Sousa, Marco Antônio e Patrick Allan; Samuel Otusanya, Bruno Mezenga e Paulo Sérgio. Técnico: Marquinhos Santos

Local: Lacerdão (Caruaru/PE)

Horário: 18h

Árbitro: Tiago Nascimento dos Santos. Assistentes: Karla Renata Cavalcanti de Santana e Manoel Barbosa da Silva Neto

Transmissão: Goat

