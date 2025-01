A- A+

Futebol Luiz Paulo elogia Douglas Borges e não vê goleiro temendo pressão: "ele está acostumado" Dono da meta alvirrubra vem sofrendo com as críticas da torcida no início da temporada

Depois do técnico Marquinhos Santos, foi a vez de o lateral-esquerdo Luiz Paulo sair em defesa do goleiro Douglas Borges, criticado por parte da torcida alvirrubra após falhas nos dois primeiros jogos do clube na temporada. Companheiro de time e amigo pessoal, o lateral reforçou a confiança no dono da meta.

“A cobrança aqui no Náutico vai existir sempre, não só para o goleiro, mas para todos os setores. Douglas é muito experiente, está acostumado a esse tipo de situação. O grupo está com ele. Sou um amigo particular dele, já jogamos em outras equipes e sei do potencial dele. Confio nele e ele vai nos ajudar muito ainda na nossa temporada”, afirmou.

Retorno

Para o duelo deste domingo (19), diante do Central, no Lacerdão, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano, o Náutico deve ter o retorno do atacante Paulo Sérgio. O jogador ficou fora dos dois primeiros jogos por conta de suspensão (na estreia) e dores musculares (na partida seguinte).

“Paulo é um jogador importante para nós, mas nosso elenco é forte e mostramos isso nas primeiras rodadas. Quem ganha com isso é o Náutico”, apontou. Com a volta do centroavante, a dúvida fica em torno de quem sai do ataque: Kauan Maranhão, Samuel Otusanya ou Bruno Mezenga.

