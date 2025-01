Náutico leva susto no fim, mas vence Jaguar pelo Pernambucano

A- A+

O Náutico voltou a empilhar chances desperdiçadas, falhar defensivamente, mas ao menos fez o suficiente para sair de campo com a primeira vitória no Campeonato Pernambucano. Nesta quarta (15), o Timbu derrotou o Jaguar por 3x2, nos Aflitos. Com o resultado, os alvirrubros ocupam momentaneamente a liderança, com quatro pontos. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Central, domingo (19), no Lacerdão.

O domínio inicial foi dos mandantes, mas faltava efetividade. Sem ela, vem a impaciência e a ansiedade. Aos 22, Bruno Mezenga quase balançou as redes em chute de perna esquerda que obrigou Éverton a fazer grande defesa - momento que se repetiria aos 42. Substituto de Renato Alves, Kauan Maranhão, além de tentar explorar as costas da marcação, também fazia o papel de "puxador" da torcida.

A animação pedida pelo prata da casa por pouco não virou festa de gol. Após escanteio, a bola sobrou para Sousa, que finalizou forte e Éverton mais uma vez salvou o Jaguar.

Alívio

Após o zagueiro cortar a bola errado, Sam teve nos pés, de frente ao gol, a chance de balançar as redes. A finalização do nigeriano foi fraca, travada com a marcação. A bola não queria entrar. Até que os alvirrubros lembraram qual arma deu certo no confronto anterior e decidiram repetir: a junção de Kauan Maranhão e escanteio. Foi pelo alto que o atacante aproveitou o cochilo da marcação e cabeceou para fazer 1x0.



Na vantagem, mas longe de se acomodar, o Náutico buscou mais um gol para aumentar o placar. Aos 10 da segunda etapa, Marco Antônio teve a tranquilidade de receber na entrada da área, limpar a marcação, mas chutou em cima do goleiro. A resposta do Jaguar veio em cobrança de falta de Jailton que raspou no travessão.



Foi pelo alto que o Náutico também achou o segundo gol. Geovane fez boa jogada pela esquerda e cruzou na medida para Sam completar para as redes. Gol que nem deu tempo para deixar o Timbu descansado, já que, minutos depois, Pedro Maycon aproveitou escorada de cabeçada para chegar finalizando na pequena área e dando esperanças de uma reação para o Jaguar.



A equipe de Jaboatão dos Guararapes chegou a fazer o segundo, novamente com Pedro Maycon. Seria do empate, mas, minutos antes, Mezenga tinha completado cruzamento de Marcos Ytalo e feito o terceiro para o Timbu. Com emoção de sobra no fim, os alvirrubros venceram por 3x2.

Retrô



No outro jogo da rodada, no Arruda, o Retrô derrotou o Afogados por 1x0, com gol de Jonas.

Ficha técnica

Náutico 3

Douglas Borges; Arnaldo (Marcos Ytalo), Léo Coltro, Rayan e Luiz Paulo (Igor Fernandes); Sousa, Marco Antônio e Patrick Allan (Hélio Borges); Kauan Maranhão (Geovane), Bruno Mezenga e Samuel Otusanya (Kayon). Técnico: Marquinhos Santos

Jaguar 2

Éverton; Rafael Peixoto (Jadiel), Tallys, Marcelão e Eduardo Brito; Anderson São João, Jailton (Jeffinho) e Brendon; Pedro Maycon, Guilherme e Daniel Bahia. Técnico: Pedro Manta

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Nairon Pereira de Lira. Assistentes: Matheus Valentim da Silva e Marcilio Ferreira Batista da Silva

Gols: Kauan Maranhão (aos 34 do 1ºT), Samuel Otusanya (aos 19 do 2ºT), Pedro Maycon (aos 22 e 44 do 2ºT) e Bruno Mezenga (aos 42 do 2ºT)

Cartões amarelos: Kauan Maranhão, Bruno Mezenga, Léo Coltro (N); Eduardo Brito, Éverton (J)

Renda: R$ 112.665,00

Público: 6.519 torcedores

