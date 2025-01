A- A+

Tricolor Santa Cruz apresenta oficialmente o meia Rafinha, ex-Náutico Jogador de 33 anos passou as últimas cinco temporadas no futebol boliviano

O Santa Cruz enfim apresentou o meia Rafinha. Uma das principais contratações até aqui na temporada coral, o jogador retorna das férias após se despedir de cinco anos no futebol boliviano. Se ambientando com as notícias da SAF e demais competições, o atleta pediu foco nos próximos duelos.

"Santa Cruz é um clube enorme, acredito que qualquer jogador queira vestir essa camisa, então estou muito feliz. Acompanhei a festa da torcida ontem, mas agora temos que focar no Pernambucano e na Série D. Temos um jogo nesta quinta-feira, precisamos pensar só nisso e deixar o torcedor desfrutar do que aconteceu ontem [assinatura da vinculante da SAF]".

Nesta quinta-feira (16), o Santa Cruz vai para o terceiro jogo na temporada, mas ainda não deve contar com a presença de Rafinha em campo. O meia acredita que precisará de um tempo para se colocar em forma.

"Como o calendário da Bolívia é diferente daqui, meu último jogo foi em 20 de dezembro de 2024. Tirei uma mini-férias, ainda não conversei com o professor Itamar, mas acredito que preciso de uns dias para ficar melhor fisicamente, já que quero ajudar e me mostrar 100%", avaliou.

Rafinha fez trabalhos físicos no primeiro treino no Santa Cruz - Evelyn Victoria/Santa Cruz

Para o setor de armação, Rafinha chega como o terceiro nome nessa função, tendo Matheus Melo e João Pedro como concorrentes. Ainda assim, o atleta se mostra à disposição para atuar em outras partes do campo.

"Sou um meia-atacante, mas depende muito como o treinador vai armar o time em campo. Posso jogar como um segundo volante, depende muito das escolhas do professor. Estou aqui para ajudar, onde o Itamar me pôr, vou tentar entregar o máximo", declarou.

Meia-atacante de 33 anos, Rafinha passou as últimas cinco temporadas no Blooming, clube de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Por lá o atleta se destacou e chegou a atuar pela seleção do país sul-americano. No Brasil, o atleta teve passagens pelo São José-RS, Ypiranga-RS e Náutico, em 2017.

