Futebol Santa Cruz oficializa assinatura da SAF para venda de 90% das ações do clube Grupo de empresários de Minas Gerais ficará à frente da Sociedade Anônima de Futebol do Tricolor, com investimento previsto de R$ 1 bilhão em 15 anos

O Santa Cruz assinou nesta segunda-feira (13) a proposta vinculante para vender 90% das ações do clube para um grupo de empresários de Minas Gerais, passo decisivo para se transformar em uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF). Estima-se que o valor investido será de R$ 1 bilhão em 15 anos.

Negociação

“Bom dia, Recife”. Com essa mensagem, Márcio Cadar, sócio da REAG Investimentos, uma das maiores gestoras independentes do Brasil com mais de R$ 280 bilhões sob gestão, agitou as redes sociais logo pela manhã. Ao lado de Vinícius Diniz, parceiro do projeto e fundador da Futbraz, grupo que até pouco tempo era sócio majoritário da SAF do Athletic-MG, os investidores desembarcaram no Recife para se reunir com o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, e outras lideranças do Tricolor.

O aporte financeiro na negociação da SAF tem como foco pagar dívidas do Santa Cruz, fazer investimentos no futebol, além de reformas no Arruda e no Centro de Treinamento Ninho das Cobras. O passo seguinte é o chamado “due diligence”, processo em que as partes trocam contratos antes de concretizar o acerto.

No Santa, diferente de outros clubes, a decisão final da venda da SAF é do Executivo, já que o Tricolor alterou o estatuto para permitir que o presidente tenha autonomia para definir o negócio sem ter de passar pela aprovação do Conselho Deliberativo.

O presidente, contudo, destacou recentemente que pretende apresentar a proposta para os sócios do clube. O Santa divulgou, em dezembro do ano passado, que contratou a empresa de consultoria Alvarez & Marsal para tratar do caso.

Experiência

Nos três anos em que esteve à frente do Athletic-MG, Vinícius conseguiu levar o clube mineiro da Série D para a B. O clube mineiro apostou na vinda de alguns atletas experientes no ataque no período. Casos de Ricardo Oliveira e Loco Abreu. A equipe também somou dois títulos do Mineiro do Interior (2022 e 2023), além da Recopa Mineira (2023).

Vinícius adquiriu o Athletic por meio da empresa V2 Participações, criada em parceria com Victor Felipe Oliveira. Em agosto do ano passado, porém, o grupo vendeu as ações da instituição mineira para novos investidores. Diniz deixou o Conselho de Administração do clube e também o controle da Futbraz.

A empresa que comanda o Athletic passou a se chamar F&P Gestão Esportiva, liderada por Fábio Mineiro, que assumiu a presidência da SAF do clube, e Pierre Fernandes como sócio.

Modelo



A SAF (Sociedade Anônima do Futebol) é um modelo de gestão que permite a transformação de clubes de futebol, antes atuando como associação sem fins lucrativos, em empresas. A SAF foi criada pela Lei nº 14.193/21, em agosto de 2021, com o objetivo de melhorar a governança e a gestão financeira do futebol brasileiro.

O modelo da SAF submeterá os clubes à regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), abrindo a possibilidade de levantar recursos por meio de emissão de debêntures e ações. Contrapartidas sociais e critérios de responsabilização também estão previstos na matéria.



Confira o comunicado oficial do Santa.



O Santa Cruz Futebol Clube anuncia a assinatura da oferta vinculante para a venda de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) da instituição para a Cobra Coral Participações S/A, que é gerida pelos empresários Marcio Cadar, sócio da REAG Investimentos, uma das maiores gestoras independentes do Brasil com mais de R$ 280 bilhões sob gestão, Vinicius Diniz, ex-gestor da Futbraz, empresa com vasta experiência em gestão profissional no futebol brasileiro, bem como por outros empresários atuantes no mercado financeiro. O valor envolvido na operação é de R$1 bilhão.



O clube aguarda a finalização da due diligence e dos trâmites burocráticos, como ajustes no plano de Recuperação Judicial e aprovação pela assembleia geral dos credores, para que a transição seja concluída e a gestão da SAF seja concretizada.



O investimento prevê a modernização do Estádio José do Rego Maciel (Arruda), do Centro de Treinamento e da estrutura das categorias de base do clube, além de pavimentar o caminho para que o clube retome, de forma gradual, às principais divisões do Campeonato Brasileiro.



Entendemos que a saída do modelo associativo é a melhor solução para que o Santa Cruz consiga reescrever a sua história, de maneira saudável, responsável e pautada no profissionalismo. Temos uma torcida apaixonada, com mais de 4 milhões de torcedores em todo o país. Através da SAF, o

Santa Cruz poderá reorganizar os débitos vigentes, o que permitirá a captação de novas receitas, montante que será investido em melhorias estruturais e no fortalecimento do clube.



Para a torcida tricolor, queremos que esta data seja marcada pela retomada da esperança por um futuro melhor, em que a instituição voltará a ocupar o seu lugar de destaque no cenário esportivo nordestino e brasileiro.



Contamos com a força da torcida para atingir os nossos objetivos dentro de campo, que serão fundamentais para o trabalho que está por vir.

