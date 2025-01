Nos pênaltis, Santa Cruz é eliminado da Copinha 2025

A- A+

Fim da história para o Santa Cruz na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. Neste domingo (12), o Tricolor empatou em 0x0 com o Criciúma na segunda fase. Nas penalidades, o goleiro do Tigre brilhou ao defender três cobranças, com os catarinenses ganhando por 3x1.

O jogo

O Criciúma foi superior no primeiro tempo. O empate sem gols na metade inicial do confronto só aconteceu porque Lira, quando teve a oportunidade de finalizar na entrada da área, acertou o travessão. O Santa Cruz assustou em chute de longa distância de David Cabeça, obrigando o goleiro catarinense a fazer boa defesa.

O segundo tempo manteve o mesmo cenário. O Criciúma teve 14 finalizações, mas passou em branco pela primeira vez na Copinha. O Santa só chutou a gol quatro vezes e, na reta final, se fechou para levar o confronto para as penalidades.

Nas cobranças, Pedro, goleiro do Criciúma, defendeu as batidas de JP, David Cabeça e Lira e foi o herói da classificação do Tigre.

Mais dois pernambucanos entram em campo nesta segunda (13) pela segunda fase da Copinha. Ás 11h, em Embu das Artes, o Sport encara o Oeste. No mesmo horário, em Guarulhos, o Náutico enfrenta o Flamengo-SP.

O Sport foi líder do Grupo 20, com duas vitórias contra Cascavel (1x0) e Boavista (5x0), além de um empate sem gols com o Referência. O Náutico avançou de fase ao terminar em segundo no Grupo 30, também de forma invicta, ficando atrás do Ibrachina (líder) apenas no saldo de gols. Além de um 0x0 perante os paulistas, a equipe derrotou o Monte Roraima por 2x1 e o Araguacema-TO por 3x1.

