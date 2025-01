A- A+

Santa Cruz Por SAF do Santa Cruz, empresários chegam ao Recife para reunião com clube Vinícius e Márcios Cadar podem assinar proposta vinculante junto ao Tricolor nesta semana

A venda da SAF do Santa Cruz ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira (13). Os empresários Vinícius Diniz e Márcio Cadar, que despontam como principais investidores para adquirir as ações do clube, desembarcaram no Recife durante a manhã.

Enquanto Diniz publicou uma foto de um jatinho particular com a legenda "Vamos ali", Cadar usou sua conta no X para dar "Bom dia, Recife" e agitar os torcedores tricolores que fazem uso da rede social.

Bom dia, Recife. — Marcio Cadar (@marciocadar) January 13, 2025

A dupla está na capital pernambucana para se reunir com a diretoria coral para ajustar detalhes e, chegando em consenso, assinar a proposta vinculante pela compra de 90% das ações do Santa Cruz. O valor investido seria de R$ 1 bilhão em dez anos.

O aporte financeiro seria para pagar dívidas, fazer investimento no futebol, além de reformas no Arruda e no CT Ninho das Cobras. O estádio e o centro de treinamento, inclusive, entraram na negociação para tornar a SAF mais atrativa para os investidores.

Após a assinatura da proposta vinculante, as partes para a realização de um due diligence, onde os empresários e o Santa Cruz trocam documentos antes de concretizar a parceria.

Posteriormente, a cúpula tricolor buscará a aprovação do Conselho Deliberativo e dos sócios, através de uma Assembleia Geral. O estatuto permite que o presidente Bruno Rodrigues decida sobre o futuro do clube, mas o mandatário declarou que vai abrir a possibilidade para os demais torcedores.

Veja também

Futebol Pernambucano: última vez que Trio de Ferro ficou sem vencer na estreia foi em 1942; veja como foi