Itamar destaca necessidade de reforços no Santa Cruz e aponta pré-temporada prejudicada

A- A+

O início da temporada de 2025 teve um sentimento de frustração para o Santa Cruz. Após a eliminação na pré-Copa do Nordeste, o tricolor empatou em 1 a 1 com o Decisão pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano. A insatisfação com os resultados foi reforçadas pelo técnico Itamar Schülle, que voltou a frisar a necessidade de reforços.

"A mesma frustração que a torcida tem, eu tenho. O torcedor sabe das atitudes que eu tive para estar no Santa Cruz. Agora, também o torcedor precisa saber, e a própria direção, que nós tivemos uma pré-temporada muito prejudicada e nós não conseguimos os reforços que a gente queria, as contratações que a gente queria. Vou assumir a responsabilidade, mas tenho que deixar bem claro que eu não tive a pré-temporada como eu queria", declarou.

O técnico também mencionou as limitações na busca por novos jogadores e a cobrança ao longo das competições, visto que o Santa Cruz voltou ao cenário nacional e disputará a Série D. Para os próximos confrontos, o treinador reforçou a importância do foco e do apoio ao atual elenco.

"Eu sei da realidade que o clube tem hoje, mas o próprio torcedor e o clube, a direção, têm que entender todo o processo que a gente tá passando desde o início. São várias situações, mas a responsabilidade sempre é do treinador. Apenas estou falando coisas que são claras e, se os reforços vierem, ótimo, mas a gente tem trabalhar com esse grupo, dar moral para esse grupo e continuar trabalhando, se dedicando e não perder o foco", afirmou.



O Santa Cruz volta a campo na quinta-feira (16), às 20h, para enfrentar o Petrolina no estádio do Arruda.

Veja também

Campeonato Pernambucano "Ficamos felizes com o desempenho", avalia César Lucena após empate do Sport contra o Afogados