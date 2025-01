A- A+

CAMPEONATO PERNAMBUCANO Santa Cruz e Decisão ficam no empate na estreia do Pernambucano 2025 Time da casa abriu o placar no início do primeiro tempo, mas cedeu o empate para o Tricolor na segunda etapa

Tudo igual em Sertânia. Santa Cruz e Decisão ficaram no empate por 1x1 na estreia do Campeonato Pernambucano 2025, em partida realizada na tarde deste sábado (11), no estádio Odilon Ferreira. O zagueiro Gilmar Pitimbu balançou as redes para o Bode, enquanto o meia João Pedro marcou o gol da Cobra Coral.

Com o resultado, ambas as equipes somaram seus primeiros pontos na competição. O Santa Cruz volta a campo na quinta-feira (16), às 20h, para enfrentar o Petrolina no estádio do Arruda. O Decisão, por sua vez, encara o Sport na terça-feira (14), às 20h, na Ilha do Retiro.

O jogo

O Decisão não tomou conhecimento do Santa Cruz e abriu o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Após uma saída de bola errada do goleiro Moisés, o zagueiro Gilmar Pitimbu aproveitou e empurrou para o fundo das redes. O time da casa quase ampliou aos nove minutos, quando o atacante Henrique Paraíba tentou um voleio, mas parou nas mãos do goleiro tricolor.

Decisão e Santa Cruz pelo Pernambucano 2025, no estádio Odilon Ferreira. Foto: Rafael Vieira/FPF.

O Santa chegou com perigo com Thiaguinho e Matheus Melo, mas ambos desperdiçaram as chances. O Tricolor continuou pressionando e teve boa oportunidade com o meia João Pedro, mas a finalização foi para fora.

Nos minutos finais do primeiro tempo, João Pedro chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento, frustrando a torcida coral. Já nos acréscimos, o Santa Cruz teve uma última chance em cobrança de falta. A bola ficou viva na área, mas ninguém conseguiu finalizar, e o Decisão foi para o intervalo com a vantagem mínima no placar.

Decisão e Santa Cruz estrearam no Campeonato Pernambucano na tarde deste sábado (11). Foto: Rafael Vieira/FPF

Segundo tempo

O Santa Cruz voltou do intervalo com postura ofensiva e dominou quase toda a segunda etapa. Logo aos sete minutos, João Pedro teve a primeira oportunidade de empatar o placar, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Cinco minutos depois, João Pedro voltou a assustar. Em chute da entrada da área, o meia obrigou o goleiro do Decisão a fazer uma grande defesa. O rumo da partida mudou quando, aos 28 minutos, João Pedro acertou um belo chute da entrada da área, colocando a bola no ângulo esquerdo, sem chances para o goleiro adversário.

Jogadores do Santa Cruz comemoram gol diante do Decisão. Foto: Rafael Vieira/FPF

O Decisão respondeu com seu primeiro lance de perigo aos 33 minutos, com Henrique Paraíba. Dois minutos depois, o atacante teve nova oportunidade, mas a finalização foi travada pela marcação.

O jogo ficou "lá e cá" nos minutos finais. Aos 37 minutos, o Santa Cruz teve uma grande chance com Douglas Skilo, que recebeu dentro da pequena área, mas a defesa adversária afastou o perigo. No lance seguinte, o Decisão quase ampliou com Deivisson.

Nos acréscimos, ambas as equipes continuaram pressionando, mas foram pouco eficientes na finalização. Com isso, o placar de 1x1 foi mantido no Sertão pernambucano.

Santa Cruz e Decisão pelo Campeonato Pernambucano. Foto: Rafael Vieira/FPF

Ficha Técnica

Decisão 1

Anderson Testa; Felipe Cordeiro (Erivan), Arthur Potiguar, Gilmar Pitimbu e Nino Potiguar; Lucas Alchnovic (David Farias), Íkaro e Juninho Silva (Adryan); Henrique Paraíba, Juliano e Léo Reis (Deivisson). Treinador: Higor César.

Santa Cruz 1

Moisés; Toty (Israel), Michel Bennech (Jhonatan Ribeiro), William Alves e Rodrigues; Henrique Lordelo (Vini Moura), Wagner Balotelli e Matheus Melo; João Pedro; Thiaguinho (Douglas Skilo) e Gilvan (Túlio). Treinador: Itamar Schülle.

Local: Estádio Odilon Ferreira (Sertânia/PE).

Árbitro: Anderson Marques (PE).

Assistentes: Francisco Chaves e Danylo Pedrosa (ambos de PE).

Gols: Gilmar Pitimbu (DEC), aos 4’ do 1ºT; João Pedro (STA), aos 28' do 2ºT.

Cartões amarelos: Arthur Potiguar, Felipe Cordeiro, Lucas Alchnovic e Íkaro (DEC); Henrique Lordelo, Itamar Schülle e Matheus Melo (STA).

Público: 1.214.

Renda: R$ 25.530,00.

