Santa Cruz: meia João Pedro projeta jogo difícil na estreia do Pernambucano

O Santa Cruz estreia no Campeonato Pernambucano neste sábado (11), às 16h, diante do Decisão, no estádio Odilon Ferreira, em Sertânia. Às vésperas do início do Estadual, o clima no Arruda é de grande expectativa por uma virada de chave, após começar o ano com uma eliminação na fase preliminar da Copa do Nordeste, para o Treze, no Arruda.

“A expectativa é muito grande. Tivemos essa primeira derrota na Pré-Copa do Nordeste, mas a expectativa é muito boa para essa estreia no Pernambucano. A gente espera dar o máximo para começar o Estadual com vitória e pontuando, que é o mais importante”, afirmou o meia João Pedro, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (10), no Arruda.

Apesar da euforia pela estreia, o jogador da Cobra Coral projetou um duelo difícil contra a equipe de Sertânia, não apenas pela condição do local da partida, mas também pelo nível do adversário.

“A gente espera um jogo muito difícil no estádio deles, até porque ficamos sabendo que é um estádio um pouco estreito, com um campo menor. Então, esperamos um jogo difícil. Sabemos da qualidade do time deles e vamos tentar suportar o jogo da melhor forma para conquistar os três pontos”, pontuou o meia.

Destaque na partida contra o Treze, com uma assistência e um futebol sólido, o meia, de 26 anos, também comentou sobre seu posicionamento em campo para o duelo deste sábado.

“É sempre bom estar arriscando, chutando para o gol, isso é algo que procuro fazer em todo jogo. Com o professor Itamar, sou um pouco versátil. Às vezes faço o meio-campo, outras vezes jogo pela beirada. Estarei pronto para as duas posições que ele precisar”, finalizou João.

