Futebol Com dores no joelho, Deivity desfalca o Santa diante do Decisão Rokenedy e Moisés são as opções do técnico Itamar Schulle para o confronto

O Santa Cruz não terá o goleiro Deivity na estreia da equipe no Campeonato Pernambucano 2025, sábado (11), contra o Decisão, no Odilon Ferreira, em Sertânia. O jogador alegou um incômodo no joelho direito e o Tricolor optou por não relacionar o atleta para o duelo.

Sem Deivity, o técnico Itamar Schulle tem as opções de Rokenedy e Moisés para o gol. Além do goleiro, o Santa também não terá por problemas físicos o zagueiro Genilson, com uma lesão no tendão de Aquiles, e o atacante Pedro Henrique, com lesão no menisco.

