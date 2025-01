Santa vai solicitar afastamento de trio de arbitragem de jogo contra o Decisão

A- A+

Por meio de nota oficial, o Santa Cruz afirmou que vai entrar com um pedido de afastamento do trio de arbitragem que apitou a partida da equipe diante do Decisão, no último sábado (11), no Odilon Ferreira, na estreia do Campeonato Pernambucano. O clube alega que os profissionais, citados por terem “deficiência técnica”, prejudicaram o Tricolor em ao menos três lances, incluindo o gol da equipe de Sertânia. Confira a nota abaixo.

Na avaliação dos gestores corais, as atuações de Anderson Luís Marques (árbitro), Francisco Chaves (assistente 1) e Danylo Maciel (assistente 2), interferiram diretamente no resultado da primeira partida da Cobra Coral no Pernambucano 2025. O pedido de afastamento será acompanhado de imagens que comprovem todos os erros cometidos. Entre eles destacam-se:

Por volta dos 13 minutos do primeiro tempo Matheus Melo sofreu pênalti após driblar o adversário. Penalidade não marcada. O gol do Decisão ocorreu após uma falta sofrida pelo lateral Toty também não marcada. O Santa Cruz ainda teve um gol legal anulado e o Matheus Melo foi agredido quando estava caído. O árbitro Anderson Luís optou por aplicar cartão amarelo quando o correto seria a expulsão do agressor.

O jogo deixou clara a intranquilidade do árbitro na condução da partida, erro de posicionamento e imprecisão na recuperação do tempo perdido com bola parada. Há registros claros de erros também, dos assistentes, o que comprova a incapacidade técnica do referido trio e embasa o pedido de afastamento dos mesmos do quadro da Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

