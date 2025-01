A- A+

Futebol Pernambucano Decisão x Santa Cruz: saiba onde assistir e confira escalações do primeiro jogo do Pernambucano 2025 Duelo acontece neste sábado (11), às 16h, em Sertânia

Decisão e Santa Cruz serão os primeiros times a entrar em campo pelo Pernambucano de 2025. O duelo que abre a competição acontece neste sábado (11), às 16h, no Odilon Ferreira, em Sertânia.

Com a não classificação à fase principal da Copa do Nordeste, o primeiro semestre do Santa Cruz será marcado apenas pela disputa do Estadual. Ao longo da semana de preparação, o elenco coral pregou foco total na competição, que novamente será fundamental para garantir calendário para o próximo ano.

Uma das melhores peças do Santa Cruz na derrota contra o Treze, no primeiro jogo da temporada, João Pedro resumiu a expectativa do elenco para essa nova competição que se inicia.

“A expectativa é muito grande. Tivemos essa primeira derrota na Pré-Copa do Nordeste, mas a expectativa é muito boa para essa estreia no Pernambucano. A gente espera dar o máximo para começar o Estadual com vitória e pontuando, que é o mais importante”, disse

Dificuldades

Em um dos estádios mais acanhados da edição, com capacidade para apenas 2.500 pessoas, o Odilon Ferreira deve ser um trunfo para o Bode. Dessa forma, o tricolor João Pedro prevê que terá um duelo duro pela frente.

“A gente espera um jogo muito difícil no estádio deles, até porque ficamos sabendo que é um estádio um pouco estreito, com um campo menor. Então, esperamos um jogo difícil. Sabemos da qualidade do time deles e vamos tentar suportar o jogo da melhor forma para conquistar os três pontos”, pontuou o meia.

Santa Cruz busca largar no Pernambucano com vitória; Tricolor não perde numa estreia desde 2016 - Evelyn Victoria/Santa Cruz

Dentro de campo, a única atuação oficial do Santa não agradou e rendeu algumas críticas. A expectativa é que o técnico Itamar Schülle possa promover mudanças. Com dores no joelho, o goleiro Deivity é desfalque certo.

“Toda vez que Itamar muda no time é para melhorar o desempenho. Seja pela entrada dos reforços ou dos demais jogadores, creio que o professor vai colocar o melhor time possível e quem entrar vai dar o seu melhor para conquistarmos os três pontos”, comentou João Pedro.

Novatos

O Decisão de Sertânia é um dos caçulas do campeonato. Vice-campeão de Série A2 em 2024, a agremiação defenderá a cidade do Sertão do Moxotó pela primeira vez na elite do futebol local.

Comandados pelo treinador Higor César, o Bode vive a expectativa de enfrentar um grande clube em sua casa. “Sabemos das dificuldades de enfrentar uma camisa pesada como a do Santa Cruz, equipe qualificada, mas também temos nossas qualidades, trabalhamos firme por 32 dias até essa estreia”, iniciou.

Decisão pretende tirar proveito do fator campo para largar com um resultado positivo - Michael Silva/Decisão FC

“Vamos jogar dentro de casa, no campo em que treinamos todos os dias, temos que nos impor, mas ainda será necessário cautela. Sabemos da grandeza do adversário, mas vamos procurar impor nosso ritmo”.

Do time que conquistou o acesso, poucos permaneceram. Dos reforços para essa nova temporada, o Bode do Moxotó investiu em atletas experientes, como o caso de Juninho Silva, meio-campo de 38 anos, ex-Sport e com muitas passagens pelos clubes do Nordeste.



Ficha Técnica

Decisão: Anderson Testa; Felipe Cordeiro, Arthur Potiguar, Gilmar Pitimbu e Nino Potiguar; Lucas Alchnovic, Íkaro Michel e Henrique Paraíba (Juninho Silva); Jhuan Kelsen, Juliano e Léo Reis. Treinador: Higor César.

Santa Cruz: Moisés; Toty, Michel Bennech, William Alves e Rodrigues; Wagner Balotelli; Jonathan Ribeiro, Matheus Melo, João Pedro e Thiaguinho (Douglas Skilo); Gilvan. Treinador: Itamar Schülle.

Local: Estádio Odilon Ferreira (Sertânia/Pernambuco)

Hora: 16h

Árbitro: Anderson Marques

Assistentes: Francisco Chaves e Danylo Pedrosa

Transmissão: TV FPF e Canal Goat (Youtube)



Veja também

Tênis João Fonseca tenta confirmar status de fenômeno mundial na estreia em Grand Slam