Investidores da SAF do Santa citam meta de colocar clube na Série A

Em vídeo postado nas redes sociais do Santa Cruz, os investidores da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do clube, Márcio Cadar e Vinícius Diniz, comemoram a assinatura da proposta vinculante que repassa ao grupo 90% das ações da Cobra Coral, em um investimento de R$ 1 bilhão em 15 anos.

“Estou aqui para expressar minha felicidade e alegria em participar desse momento com vocês. Estou muito orgulhoso dessa equipe enorme que trabalhou para chegarmos até aqui sabendo que temos ainda um caminho a percorrer, etapas a cumprir. Hoje foi dado um grande passo”, afirmou Márcio, sócio da REAG Investimentos.

“Quero deixar aqui também meu agradecimento ao presidente Bruno Rodrigues, que não mediu esforços desde o primeiro momento para que essa SAF se realizasse, fazendo jus à grandeza do Santa Cruz. Vamos colocar o clube de novo no lugar de onde ele nunca deveria ter saído, que é a elite do futebol nacional”, completou.

Vinicius Diniz, ex-gestor da Futbraz, também celebrou o acerto. “Quero agradecer muito pelo carinho recebido nos últimos dias depois da notícia ter sido divulgada. Estamos felizes pelo que está acontecendo. Vamos entrar em um momento de muito trabalho nos próximos meses para que a gente consiga efetivamente tocar a SAF. Nosso time está compenetrado e tenho certeza que vamos erguer essa camisa. Estamos iniciando uma etapa, mas, com ajuda de todos, com união de todas as torcidas, vamos juntos reerguer esse enorme time do Brasil”, pontuou.

Experiência

Nos três anos em que esteve à frente do Athletic-MG, Vinícius conseguiu levar o clube mineiro da Série D para a B. O clube mineiro apostou na vinda de alguns atletas experientes no ataque no período. Casos de Ricardo Oliveira e Loco Abreu. A equipe também somou dois títulos do Mineiro do Interior (2022 e 2023), além da Recopa Mineira (2023).

Vinícius adquiriu o Athletic por meio da empresa V2 Participações, criada em parceria com Victor Felipe Oliveira. Em agosto do ano passado, porém, o grupo vendeu as ações da instituição mineira para novos investidores. Diniz deixou o Conselho de Administração do clube e também o controle da Futbraz.

