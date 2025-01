Após falhas, Douglas Borges é defendido por Marquinhos Santos

A- A+

Não é de hoje que o torcedor do Náutico apresenta pouca simpatia com o goleiro Douglas Borges. Antes mesmo de ser anunciado pelo Timbu, o atleta já teve que excluir a conta em uma rede social após uma série de xingamentos de parte dos alvirrubros quando souberam da possível negociação com o clube O acerto, mesmo nesse cenário de insatisfação, ocorreu. Restava então ao dono da meta mudar essa visão assim que tivesse as primeiras oportunidades com a camisa vermelha e branca. Ele já teve duas. E a imagem que já era ruim, piorou.

Douglas falhou nos dois jogos que fez até o momento pelo Náutico. Ambos diante da torcida. No primeiro, não teve o reflexo necessário para espalmar uma bola em cima dele e tomou um no empate do time em 1x1 com o Petrolina. No confronto seguinte, saiu mal da meta no lance que originou a segunda bola na rede do Jaguar, no triunfo alvirrubro por 3x2.

Mesmo já cobrado pela torcida - parte dos alvirrubros pede outro titular na meta -, o técnico Marquinhos Santos saiu em defesa do goleiro. “Ele é um jogador experiente, que tem respondido dentro dos treinamentos. Até o momento em que aconteceu o segundo gol (do Jaguar), eu acredito que em duas, três bolas que ele interceptou, a torcida reagiu de maneira positiva. No futebol, os gols perdidos são esquecidos e os sofridos são lembrados. Estamos trabalhando nisso. Temos o departamento de psicologia que faz um excelente trabalho nesse início de temporada conosco”, afirmou.

Na visão de Marquinhos, o gol sofrido diante do Jaguar não teve um culpado direto. “É uma cadeia de acontecimentos. Foi uma bola alongada na profundidade. Estávamos desprotegidos. Igor teve de saltar, mas foi de maneira errada, descoordenada, sem o acompanhamento do extremo, acho que Hélio ou Geovane. É um time novo, uma zaga nova, um goleiro novo. Faltou comunicação ali. Ele estava só na bola e poderia ter segurado, mas ninguém comunicou. Ele socou a bola e nosso preenchimento de área não estava perfeito. O rapaz do time deles bateu sozinho na bola, mas errado. Só que Pedro Maycon, que é bom jogador e foi artilheiro da Série A2, ajudando o Jaguar a subir, cabeceou e Coltro não chegou na bola”, argumentou.

Defender Douglas, no entanto, não faz o treinador descartar futuramente uma mudança. Outra opção para a posição é Wellerson. “Enquanto eu entender que seja necessário blindar e colocar (para jogar), nós vamos. Caso contrário, a oportunidade passa para outro. Acho que é preciso ter calma. Entendo os torcedores do Náutico, que são exigentes e cobram porque o time não pode estar na situação que se encontra. Precisamos deles”, pontuou.

Veja também