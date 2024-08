Chelsea x Manchester City: saiba onde assistir e confira escalações

A- A+

Chelsea e Manchester City iniciam a temporada 2024/2025 da Premier League em grande estilo. O clássico acontece neste domingo (18), às 12h30, no Stamford Bridge, em Londres. Pelo lado dos Blues, o clube tenta mudar a imagem de "desorganizado", já os Citizens desejam manter a hegemonia dentro do futebol local. Outro grande atrativo da partida será o duelo entre Pep Guardiola e o seu ex-auxiliar, Enzo Maresca, no técnico do time londrino.

Chelsea e City chegam para essa temporada com perspectivas muito diferentes. Enquanto o projeto esportivo do Chelsea é motivo de piada para muitos, principalmente sobre o alto número de atletas no elenco - 43 jogadores no elenco profissional -, o Manchester City demonstra uma maior clareza nas escolhas do grupo de jogadores.

Got that Friday feeling! pic.twitter.com/u6cPCHIElw — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 16, 2024

Como vem sendo comum nos últimos anos, o Chelsea apostou em várias contratações milionárias em jovens jogadores. A maior nessa janela foi a do português Pedro Neto, cerca de 60 milhões de euro. Ao todo, o clube londrino lançou mão de quase 175 milhões de euros em novas contratações para o elenco, que está agora nas mãos d o italiano Enzo Maresca.

O time de Manchester foi bem na contramão e só gastou 25 milhões de euros até agora. O montante foi utilizado para 'contratar' Savinho, atacante brasileiro que estava no Girona, clube que pertence ao mesmo grupo de investimento, o City Football Group.

Desde a nossa derrota para o Chelsea na final em Porto, vencemos títulos! Amanhã começa a nossa busca pelo PENTA da @premierleague! pic.twitter.com/g9vVrVOSU4 — Manchester City (@ManCityPT) August 16, 2024

Ainda nos primeiros amistosos durante a atual temporada, Chelsea e Manchester City se enfrentaram nos Estados Unidos. Melhor para o azul-claro do City, vitória por 4 x 2, numa partida em que chegou a abrir quatro gols de diferença no placar e com um hat-trick de Erling Haaland.

Chelsea x Manchester City - confira prováveis escalações

Chelsea: Jorgensen; Curella, Badiashile, Colwill e Malo Gusto; Lavia, Caicedo e Enzo Fernández; Madueke, Cole Palmer e Nkunku. Técnico: Enzo Maresca

Manchester City: Ederson; Gvardiol, Rúben Dias, Akanji e Lewis; Kovacic, De Bruyne e Bernardo Silva; Doku, Grealish e Haaland. Técnico: Pep Guardiola

Chelsea x Manchester City - saiba onde assistir

Transmissão: ESPN/Disney+

Data: 18/08

Horário: 12h30

Local: Stamford Bridge (Londres/Inglaterra)

