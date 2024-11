Chilieno Matias Soto vence Eduardo Ribeiro e fatura ITF M15 de Tênis no Recife

A- A+

O chileno Matias Soto, de 25 anos e atual 303º do ranking da ATP, conquistou o título do Brasil Tennis Classic, no Recife. Na final do ITF M15 pernambucano, ele derrotou o brasileiro Eduardo Ribeiro, campeão da edição de 2022, em dois sets, com parciais de 6/4 e 6/2.

Formado em Relações Públicas pela Baylor University, no Texas, onde defendeu com destaque o circuito norte-americano de tênis universitário, Matias dedica-se exclusivamente ao circuito profissional desde 2022.

Há duas semanas, foi campeão de duplas no Challenger 100 de Curitiba ao lado de Fernando Romboli e, com a vitória deste domingo, conquistou o quarto título de simples de sua carreira — o segundo em 2024, somando cinco finais disputadas na temporada.

Este título em Recife o levará ao melhor ranking da carreira, por volta de 280º, e o coloca em posição para mirar objetivos ainda maiores.

"Vou disputar todos os torneios disponíveis até o final do ano. Saio daqui para o M25 de São Paulo, depois o Challenger também em SP, e finalizo em Temuco, no Chile. A meta é subir no ranking o suficiente para entrar no Australian Open, então tenho que jogar tudo”, disse Soto.

Em seu depoimento após o título, o chileno valorizou a realização de torneios no Brasil- o país sediou 11 torneios ITF em 2024, enquanto o Chile realizou apenas quatro.

“Esses eventos menores, entendemos que não são tão atrativos para os promotores, mas são muito importantes para nós, jogadores. Agradeço a todos no Brasil que nos dão essas oportunidades”, afirmou.

Ribeiro também compartilhou suas impressões após a final. “É bom estar voltando a vencer. Venho de um ano complicado, com lesões e questões mentais, mas agora estou me sentindo bem. Agradeço também pela realização desses torneios aqui no Brasil. Falar nossa língua, gastar em nossa moeda, tudo isso facilita muito", disse o tenista brasileiro.

O campeão em Recife leva para casa US$2.160 (R$ 12,4 mil na cotação atual) e 15 pontos no ranking ATP, enquanto o vice-campeão recebe US$1.272 (R$ 7,3 mil) e oito pontos.

Veja também

Sport Precisando secar Ceará, Sport busca "equilíbrio emocional" nos jogos finais da Série B