Solidariedade Tradicional 'chuva de pelúcias' do Real Betis bate recorde na Espanha O objetivo da ação é arrecadar brinquedos para distribuir às crianças carentes no Natal

A torcida do Real Betis-ESP bateu o recorde de sua tradicional “chuva de pelúcias” no último domingo, no estádio Benito Villamarín, em Sevilha.

Foram mais de 20 mil brinquedos arrecadados na edição deste ano da tradição, iniciada em 2018 e organizada por uma fundação do clube.

Un año más. Una tradición



Así ha sido la lluvia solidaria de peluches en el Benito Villamarín ️#LaLigaHighlights #RealBetisRayo pic.twitter.com/6oXcLQ3o9C — Real Betis Balompié (@RealBetis) December 22, 2024

O antigo recorde era de 19 mil, estabelecido em 2021. O objetivo da ação é arrecadar brinquedos para distribuir às crianças carentes no Natal.

Sem fins lucrativos, a Fundación Real Betis Balompié tem como objetivo promover o esporte como ferramenta de educação, luta contra a violência e combate à desigualdade social.

O clube promove diversas ações junto aos seus torcedores, e uma delas se tornou tradição.

Tradição inspirada em time de hóquei

Inspirada no “Teddy Bear Toss”, tradição de jogar ursos de pelúcia na quadra de hóquei, que teve início com o time canadense Kamloops Blazers em 1993, a diretoria do Betis, em 2018, pediu aos torcedores que fossem ao Benito Villamarín na véspera de Natal que levassem brinquedos de pelúcia ao estádio para serem doados às crianças carentes. A iniciativa foi um sucesso, com a arrecadação de aproximadamente 16 mil pelúcias.

Ano após ano, a torcida do Betis repete o mesmo ritual, e o número de brinquedos aumenta. Neste ano, foram registrados mais de 20 mil brinquedos, mil a mais que em 2021, ano que detinha o recorde de 19 mil pelúcias.

Agora, organizações não governamentais estão distribuindo os brinquedos para crianças carentes na Espanha e no Orfanato de Malabo, na Guiné Equatorial.

