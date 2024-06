Com show de Marta, Brasil goleia Jamaica em amistoso na Arena de Pernambuco

A- A+

O sábado (1º) foi de alegria para os pernambucanos que compareceram à Arena de Pernambuco para prestigiar a Seleção Brasileira feminina, depois de 13 anos. Além da goleada por 4x0, sobre a Jamaica, em amistoso preparatório para os Jogos de Paris, os 27.031 torcedores presentes transformaram o equipamento localizado em São Lourenço da Mata em um verdadeiro salão de festas. Principalmente por conta da presença e do show protagonizado pela Rainha Marta.

A cada toque na bola da camisa 10 ou proximidade da arquibancada, a torcida ficava em êxtase. Ao lado de Cristiane, a seis vezes melhor do mundo foi acionada no time titular, com Ludmila e Adriana fechando o quarteto ofensivo. As mais jovens, por sinal, foram responsáveis diretas por fazer o Brasil abrir boa vantagem ainda nos 45 minutos iniciais.

Aos 26 minutos, Adriana recebeu de Ludmila e bateu bonito, de fora da área, para vencer a goleira Rebecca Spencer e fazer 1x0. Doze minutos mais tarde, Cristiane ajeitou para Ludmila finalizar. No entanto, ao tentar cortar o chute da brasileira, a zagueira Chantelle Swaby mandou contra o próprio patrimônio.

Bastante participativa, Marta também ficou perto de deixar sua marca. Entretanto, seu chute passou rente ao poste direito das jamaicanas.

Com o objetivo de ter um time impositivo, o técnico Arthur Elis optou por voltar sem modificações para a etapa complementar. Além da intensa troca de passes, o Brasil pouco deixava a Jamaica respirar, e por pouco não ampliou o marcador ainda no início do segundo tempo. Adriana, no travessão, tirou o grito de “uh” dos torcedores. Cristiane também ficou no quase. A volante Vitória, chegou a balançar as redes de cabeça, depois de cruzamento de Thamires, mas foi marcada falta de Ludmila impedimento no lance.

Não foi por falta de oportunidades das outras jogadoras, mas quis o destino que Marta fosse a responsável por decretar o triunfo verde-amarelo com dois belos gols. Primeiro, com bonito passe por elevação de Rafaelle, a camisa 10 bateu na saída de Spencer. Já no fim, a craque driblou a zagueira e chutou no ângulo para concretizar a goleada brasileira.

Além da partida em Pernambuco, a Seleção feminina volta a enfrentar a Jamaica, desta vez na terça-feira (4), em Salvador.

Ficha técnica

Brasil 4

Lorena; Antônia, Rafaelle, Thais e Thamires; Vitória (Ana Victoria), Duda Sampaio e Marta; Ludmilla (Debinha), Cristiane (Gabi Nunes) e Adriana. Técnico: Arthur Elias.

Jamaica 0

Rebecca Spencer; Deneisha Blackwood, Vyan Sampson, Chantelle Swaby e Atlanta Primus (Jade Bailey); Drew Spencer, Trudi Carter (Solai Washington) e Kayla McKenna (P. Bailey-Gayle); Konya Plummer (Naya Cardoza), Peyton McNamara e Tiffany Cameron (K. Simmonds). Técnico: Hubert Busby.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitra: Zulma Quñonez (PAR)

Assistentes: Nancy Fernandez (PAR) e Migdalia Rodriguez (VEN)

VAR: Jesica Salomé di Lorio (ARG)

Gols: Adriana, aos 26’, Chantelle Swaby (contra), aos 38’ do 1T, Marta, aos 18’ e aos 45’ do 2T (BRA)

Cartões amarelos:

Público: 27.031 torcedores

Renda: R$ 821.015,00

