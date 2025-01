A- A+

TÊNIS Com vitória, João Fonseca garante R$ 768 mil em premiação no Australian Open Brasileiro já havia faturado R$ 582 mil por passar pela fase preliminar do torneio

A vitória sobre o russo Andrey Rublev fez João Fonseca avançar à segunda fase do Australian Open e garantir 125,6 mil dólares (cerca de R$ 768 mil, na cotação atual) em premiação. O tenista brasileiro embolsou o valor apenas por disputar a próxima fase e, se vencer o próximo adversário, pode faturar ainda mais. Os campeões de simples vão faturar 2,1 milhões de dólares (cerca de R$ 12,8 milhões) pelo título.

O brasileiro já havia ganhado uma bolada por ter se classificado para a chave principal do Australian Open. Ao passar pelas três rodadas preliminares, João Fonseca acumulou um total de 96,5 mil dólares (R$ 582,5 mil, na cotação atual) em premiação. E esse valor aumentou com a vitória sobre Rublev nesta terça-feira.

Antes disso, João Fonseca já havia faturado quase R$ 4 milhões em premiações no último mês. O Next Gen ATP Finals, vencido por João no dia 22 de dezembro de 2024, foi o torneio que mais pagou ao brasileiro, que acumulou a fortuna graças às cinco vitórias em cinco partidas no torneio. Ao todo, a competição realizada em Jedá, na Arábia Saudita, rendeu ao tenista 526 mil dólares (R$ 3,1 milhões, na cotação atual).





Duas semanas depois, João Fonseca foi o campeão do Challenger 125 de Camberra, na Austrália. O brasileiro sequer perdeu um set nos cinco jogos da campanha e ganhou um montante de 28,4 mil dólares (R$ 171 mil, na cotação atual). Esse foi o terceiro título profissional do jovem de 18 anos, que subiu no ranking mundial.

Com a vitória no Australian Open, o tenista brasileiro, que disputa o seu primeiro Grand Slam da carreira, vai encarar o italiano Lorenzo Sonego, que venceu seu confronto com Stan Wawrinka, na próxima fase. Agora, João está em uma sequência de 14 vitórias e dois títulos consecutivos.

