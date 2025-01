A- A+

TÊNIS João Fonseca comemora vitória sobre número nove do mundo no Australian Open: "Aqui é Brasil!" Tenista de 18 anos derrotou Andrey Rublev na estreia do torneio de Melbourne e agora encarará o italiano Lorenzo Sonego

O brasileiro João Fonseca fez história no Australian Open nesta terça-feira. Em sua estreia em Grand Slam, o tenista de 18 anos venceu Andrey Rublev, número nove do mundo, por 3 sets a zero (parciais 7/6, 6/3 e 7/6), na chave principal do Australian Open e avançou para a terceira rodada. Após o confronto, João celebrou o triunfo e exaltou o Brasil.



— Como diz o Roger (Federer), talento não basta se você não trabalhar duro, então eu me esforcei muito, só eu e minha equipe sabemos disso. E sim, acho que é isso. Uma última coisa que quero dizer, aqui é Brasil, vamos! — disse João Fonseca após vitória.



Durante a partida, João Fonseca recebeu o apoio de diversos brasileiros presentes na quadra Margaret Court, em Melbourne, a segunda maior do complexo do Australian Open e tem teto retrátil para proteção contra as chuvas. O tenista agradeceu aos torcedores e afirmou que aproveitou cada momento deste confronto.







— Eu simplesmente aproveitei cada momento nesta quadra incrível, é a minha primeira vez jogando em um estádio tão grande. Quero agradecer a essa torcida maravilhosa. Tem alguns brasileiros aqui... muitos brasileiros torcendo por mim — continuou.

João Fonseca não hesitou de enfrentar um top-10 do ranking mundial logo na estreia do Australian Open. A sensação do tênis brasileiro garantiu que evitou ao máximo colocar pressão em si e apenas aproveitou a partida. Ele também revelou uma característica importante de seu jogo, que foi fundamental para a vitória.

— Eu estava tentando não colocar pressão em mim mesmo, jogando contra um cara do Top 10 em um estádio enorme. (Eu estava) tentando chamar a torcida para me ajudar. Eu apenas aproveitei jogando o meu jogo. Uma coisa sobre mim é que eu jogo melhor nos pontos importantes, eu vou para as minhas jogadas. Essa foi a diferença hoje — finalizou o brasileiro.

Com a vitória, o tenista brasileiro, que disputa o seu primeiro Grand Slam da carreira, vai encarar o italiano Lorenzo Sonego, que venceu seu confronto com Stan Wawrinka, na próxima fase. Agora, João está em uma sequência de 14 vitórias e dois títulos consecutivos (Next Gen ATP Finals e Challenger de Camberra).

