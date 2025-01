Saiba quem é italiano Lorenzo Sonego, próximo adversário de João Fonseca no Australian Open

A- A+

Depois de superar o russo Andrey Rublev, nono do ranking, na primeira rodada do Australian Open, o brasileiro João Fonseca já sabe o seu próximo adversário: o italiano Lorenzo Sonego. Número 55 do mundo, o tenista de 29 anos, que já foi top 25 e acumula quatro títulos na carreira, bateu o suíço Stan Wawrinka, tricampeão de Grand Slam, por 3 sets a 1 na estreia da chave principal do torneio australiano.





Sonego começou a jogar tênis com apenas 11 anos por influência de seu pai, Giorgio. Desde que pisou pela primeira vez em quadra, o italiano tem como referência Gipo Arbino, que permaneceu como seu técnico por 20 anos. Ele cresceu idolatrando os tenistas Roger Federer e Jo-Wilfried Tsonga, enquanto no futebol, seu segundo esporte preferido, sempre admirou o ex-jogador brasileiro Ronaldinho Gaúcho.

O piso favorito do tenista é o saibro, o que não é o caso do Australian Open, torneio de quadra dura. As principais habilidades do italiano são o saque e a direita. O primeiro título profissional dele foi na grama, em 2019, quando venceu o ATP 250 de Antália, Turquia. No ano passado, ele somou a quarta conquista com o ATP 250 de Winston-Salem, Estados Unidos. Em abril de 2021, tornou-se número 21 do mundo, maior ranking da carreira até aqui.

