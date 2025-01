João Fonseca x Andrey Rublev: horário e onde assistir ao vivo ao jogo do Australian Open

A- A+

A estreia de João Fonseca na chave principal do Australian Open é um dos momentos mais aguardados pelos fãs de tênis. O brasileiro enfrentará o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo, nesta terça-feira, com provável início entre 6h30 e 7h (de Brasília). A ESPN e o Disney+ transmitem o jogo ao vivo.

Os tenistas chegam para o confronto em fases totalmente opostas. Enquanto João está em uma sequência de 13 vitórias e dois títulos consecutivos (Next Gen ATP Finals e Challenger de Camberra), Rublev acumula cinco derrotas consecutivas. É a primeira vez que o brasileiro disputará uma partida na chave principal de um Grand Slam.





Rublev não vence uma partida desde a estreia do ATP de Metz, na França, em novembro de 2024, mas, mesmo assim, é um dos principais nomes do circuito na atualidade. Caso avance, João Fonseca encara o vencedor do duelo entre o campeão do Australian Open 2014, o suíço Stan Wawrinka e o italiano Lorenzo Sonego.a

