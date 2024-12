A- A+

FUTEBOL Como estão as disputas em três frentes do Brasileirão Enquanto Botafogo e Palmeiras brigam pelo título, que pode ser definido amanhã, seis clubes sonham com vagas na Pré-Libertadores e outros seis lutam para evitar o rebaixamento à Série B de 2025

Quase oito meses após seu início, o Campeonato Brasileiro está na hora da verdade. Apenas dois times — Botafogo e Palmeiras — disputam o título, que pode ser definido amanhã.

Outros brigam por vagas na Pré-Libertadores — os classificados à fase de grupos já estão definidos — e ainda existe uma luta árdua na parte da tabela, com muitos times evitando se juntarem a Cuiabá e Atlético-GO, já matematicamente rebaixados para a Série B de 2025.

Briga pelo título

Campeão da Libertadores no sábado, o Botafogo pode erguer outra taça amanhã, no Beira-Rio, em Porto Alegre, onde enfrenta o Internacional. O cenário é simples: o alvinegro carioca, com 73 pontos, precisa ter um resultado melhor do que o Palmeiras, que tem 70 e visita o Cruzeiro.





Se o Palmeiras empatar, o Botafogo precisa de uma vitória para ser campeão com uma rodada de antecedência. Se o Palmeiras perder, basta ao Botafogo um empate em Porto Alegre. Uma vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro leva a decisão do título para a última rodada, no domingo.

Na última rodada do campeonato, o Botafogo enfrenta, no Nilton Santo, o São Paulo, que estuda usar reservas, enquanto o Palmeiras joga contra o Fluminense no Allianz Parque.

Libertadores

Com o Botafogo vencendo a Libertadores deste ano e o Flamengo levando a Copa do Brasil, o Brasileirão deste ano classificará até o oitavo colocado para a Libertadores 2025. Além dos dois cariocas, Palmeiras, Fortaleza, Internacional e São Paulo já se classificaram para a fase de grupos. praticamente garantiram a vaga no torneio do ano que vem.

O Bahia pode se classificar hoje para a Pré-Libertadores se derrotar o Corinthians, que também está na briga, assim como Cruzeiro e o trio Vitória, Grêmio e Vasco — estes com chances mais remotas.

Rebaixamento

Criciúma (85% de risco segundo a Bola de Cristal do Brasileirão, ferramenta preditiva do GLOBO), Bragantino (80%) e Fluminense (28%) são os principais ameaçados, mas Juventude, Athletico e até mesmo o Atlético-MG ainda podem cair.

Se bater o Cuiabá na quinta-feira, em casa, o Flu fica em boa situação. Porém, um empate ou derrota podem complicar o tricolor.

A parte de baixo da tabela ainda tem duelos diretos, como Athletico x Bragantino, na quinta, e Bragantino x Criciúma, no domingo.

