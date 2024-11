A- A+

Capoeira Pernambucanos conquistam medalhas no Campeonato Nacional de Capoeira, em São Paulo Cezar Anacleto e Mateus Anacleto foram campeões, enquanto Jean David Oliveira conquistou a medalha de prata da competição

No último fim de semana, três atletas conquistaram medalhas para Pernambuco no Campeonato Nacional de Capoeira, realizado em São Bernardo do Campo, interior de São Paulo.

Cezar Anacleto e Mateus Anacleto, na modalidade adulto, + 90 kg e 80 kg, respectivamente, foram campeões em suas categorias. Já Jean David Oliveira conquistou a medalha de prata na modalidade sênior (63 kg).

Cezar, de 27 anos, e Mateus, de 21 anos, são filhos do Mestre de Capoeira Bero. Ambos nasceram e cresceram na luta, competindo desde os seis anos de idade.

Os irmãos já foram campeões jaboatonenses e pernambucanos e integram o Grupo Centro de Capoeira João Mulatinho, fundado em 2004.

Já David, conhecido como David Bombril, pratica capoeira desde 1998 e é discípulo do mestre Pintado, da associação cultural capoeirÁ.

Por meio da capoeira, David já passou pela França, Italia, Bélgica, Suíça, Turquia, Holanda e Alemanha. Ele também acumula diversas conquistas na modalidade como o bicampeonato pernambucano da categoria solo de capoeira, o Campeonato Brasileiro de jogo técnico de capoeira, entre outros.

Os três atletas foram selecionados pela Federação Pernambucana de Capoeira para o Campeonato Brasileiro de Capoeira. Todos eles receberam o incentivo da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, por meio do Passaporte Esportivo.



