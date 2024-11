A- A+

Futebol de patins Equipe do Recife de futins embarca para a Turquia para disputar o Mundial da modalidade Esta será a sétima participação do Brasil na modalidade, que tem três medalhas de bronze como melhor resultado

A seleção brasileira de futins, representada por jogadores pernambucanos, embarcou, nesta segunda-feira (18), para Trabzon, na Turquia, onde disputará o Campeonato Mundial da modalidade, que inicia a partir desta quarta-feira (20) e vai até o dia 26 de novembro.





Esta será a sétima participação do Brasil na modalidade. O melhor resultado do país foi a medalha de bronze, conquistada em três ocasiões: 2010, em Piacenza, na Itália; 2011, no Recife; e 2012, em Marselha, na França.

Para esta edição do torneio, Breton Borges, que já jogou os Mundiais de 2012 e 2013, na Holanda, sendo, inclusive, artilheiro da competição com 14 gols, declarou que está otimista com a disputa deste ano.

“As expectativas são as melhores para este Mundial! Hoje, nossa equipe está bastante preparada para enfrentar os desafios que virão. Acredito muito na minha equipe, vejo que o desenvolvimento de cada atleta nosso está sendo muito importante para equipe. Estamos mais focados do que nunca! Nosso objetivo será sempre trazer a tão desejada medalha de ouro”, afirmou.

Breton Borges, jogador da seleção brasileira de futins. Foto: Cortesia.

Além de Breton, também embarcaram para a Turquia Márcio Ely, Philipp Pereira, Sérgio Pena e Emerson Santiago.

Emerson, aliás, irá disputar um mundial pela primeira vez. “O raio”, como é conhecido, revelou estar muito orgulhoso de representar o país no torneio.

“Isso aí [o Mundial] é novo na minha vida, é uma realização. Eu nunca participei de competição mundial, em nenhum esporte que eu vivenciei em toda minha vida, e está dentro do futins, fazendo parte disso, é motivo de muito orgulho para mim. Primeiro por representar Pernambuco, porque o esporte foi criado aqui, e segundo por representar o Brasil”, declarou.

Emerson Santiago. Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco

Além dos jogadores, quem também estará junto à delegação é Almir Falcão, presidente da Associação Brasileira de Futins e criador do esporte, que será o técnico da equipe durante o Mundial.

Almir exaltou a importância desta competição, em específico, principalmente por ser a primeira em que serão adotadas as regras do futins, e não a do RollerSoccer, esporte criado nos Estados Unidos, que se assemelha à modalidade brasileira

“As vezes que nós disputamos os mundiais foram com as regras do RollerSoccer. Este Mundial, nós vamos jogar com as regras do futins, então, para a gente, vai ser uma coisa muito interessante”, disse.

Almir Falcão, à direita, ao lado de Mehdi Salmanpour, presidente da Federação Internacional de Futebol de Patins, à esquerda. Foto: Cortesia.

Ainda segundo Almir, o presidente da Federação Internacional de Futebol de Patins (Fifs), Medhi Salman Pour, que também é membro do Comitê Olímpico Internacional (COI), pretende levar outros integrantes do comitê para discutir a possibilidade do futins virar olímpico.

Foi por pouco

Apesar de conseguirem a ida para disputar o Mundial da Turquia, a equipe demorou a confirmar sua participação por causa de todo custo envolvido na viagem e hospedagem.

“Foi complicado, não foi nada fácil. Aqui no Brasil até o futebol, que é amplamente divulgado, tem muitas equipes que estão com dificuldades financeiras, então você imagina um esporte criado em Pernambuco. Foi muito complicado”, comentou Almir.

No entanto, a equipe conseguiu. A Fifs, juntamente com patrocinadores da Turquia, custearam algumas passagens aéreas e a hospedagem no país-sede.

O Governo de Pernambuco também auxiliou no processo, fornecendo duas passagens aéreas para os jogadores.

Já a Prefeitura do Recife cedeu o Ginásio do Geraldão para a seleção realizar treinamentos. Em nota, a gestão também informou que está estruturando um programa para o auxílio a passagens, em 2025.

Confira a nota

A Secretaria de Esportes do Recife informa que a equipe de futins em questão recebe apoio para treinos no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), no bairro da Imbiribeira, o que reforça o compromisso da gestão municipal com as mais diversas modalidades esportivas. Como foi explicado aos atletas, a Prefeitura vem estruturando um novo programa para o auxílio a passagens para o ano de 2025, facilitando com que os atletas recifenses participem de campeonatos nacionais e internacionais, fortalecendo ainda mais o cenário esportivo local.



