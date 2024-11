'Você encheu o mundo do tênis de orgulho', diz Federer a Nadal sobre sua iminente aposentadoria

Horas antes de um confronto da Copa Davis em Málaga, que pode ser o último jogo profissional de Rafael Nadal, seu histórico rival Roger Federer afirmou nesta terça-feira (19), na rede social X, que o tenista espanhol "encheu o mundo do tênis de orgulho".

"Que carreira incrível você teve!", elogiou o ex-número 1 do mundo, da Suíça, na publicação. "Você encheu a Espanha de orgulho" e "encheu o mundo do tênis de orgulho".

Federer, que se aposentou em 2022, enfrentou Nadal em 14 torneios de Grand Slam. Rivais e amigos, jogaram juntos o último jogo de Federer, na Laver Cup, em Londres, em setembro de 2022.

"Você me fez trabalhar mais duro do que eu jamais imaginei (...) Me obrigou a reinventar meu jogo (...) Me fez valorizar ainda mais o tênis", homenageou Federer na rede social.

Vamos, @RafaelNadal!



As you get ready to graduate from tennis, I’ve got a few things to share before I maybe get emotional.



Let’s start with the obvious: you beat me—a lot. More than I managed to beat you. You challenged me in ways no one else could. On clay, it felt like I… — Roger Federer (@rogerfederer) November 19, 2024