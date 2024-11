Endrick entra para lista de nomes de bebês mais populares em 2024

A- A+

Atacante do Real Madrid desde a segunda metade deste ano, Endrick entrou pela primeira vez para a lista de nomes de bebês mais populares em 2024. Aos 18 anos, o jogador vive fase de ascensão na carreira, tendo deixado o Palmeiras após bater recordes na temporada passada, e também sido convocado pela seleção brasileira em algumas oportunidades.

Segundo dados do levantamento do Babycenter, plataforma de apoio à gestação e parentalidade, houve um crescimento de 43% do nome de Endrick no ranking.

Coincidentemente, Noah, nome do irmão mais novo do atacante, que tem cinco anos, também entrou pela primeira vez no top 5, figurando na quinta colocação.

"Imaginava que, entre os palmeirenses, fossem batizar alguns com meu nome, mas fico ainda mais feliz de saber que em todo o país escolheram meu nome para seus filhos. É uma honra, um carinho muito grande. Cada novo Endrick é uma nova homenagem e espero continuar justificando tudo isso", disse o jogador.

O levantamento analisou mais de 250 mil nomes cadastrados no aplicativo do BabyCenter em todo o país, entre 1º de janeiro e 31 de outubro deste ano, com informações que vieram de pais e mães que usaram a plataforma.

Entre as mulheres, alguns nomes de esportistas se destacaram, como Serena (Williams, tenista), que subiu mais de 20 posições em relação a 2023, e Mavie, filha do jogador Neymar, que nasceu em outubro de 2023. Este nome merece menção honrosa, ocupando a 45ª posição.

