Endrick não quer que lhe aconteça o mesmo que Vitor Roque passou ao chegar na Espanha, diz jornal

A dupla de atacantes brasileiros Vitor Roque e Endrick carregaram os espanhóis de expectativa com seu futuro promissor. Os jovens do Barcelona e Real Madrid, respectivamente, tinham uma grande pressão ao realizar a transição do Brasil para a liga espanhola. Era esperado um impacto imediato dos dois no país europeu, o que, no entanto, não aconteceu.

Roque, de acordo com o jornal espanhol Marca, não se encaixou no esquema de Xavi, que não havia pedido sua incorporação, e terminou dando mais minutos aos jogadores da base.

Já Endrick, está sofrendo para ter minutos no esquema de Ancelotti em sua primeira temporada. Esperava-se que 2024 seria um ano de disputa entre os dois compatriotas a frente do ataque dos clubes. Porém, Mbappé e Lewandowski ainda são os principais nomes das equipes rivais.

O periódico descreve que se "entendia que iriam irremediavelmente de mãos dadas durante toda sua carreira, mas a busca do trono do 9 no futebol espanhol deverá esperar". O 'hype' era tamanho que ninguém se atrevia a colocar um teto para nenhum dos dois jovens talentos: rápidos, fortes, explosivos e habilidosos.

A primeira etapa de Vitor Roque no Barcelona terminou oito meses após seu desembarque na Espanha. Com dois gols, 16 partidas e apenas 353 minutos disputados, o atacante brasileiro rumou para o Real Betis por empréstimo a fim de ter mais tempo em campo. É este movimento de saída da equipe principal que Endrick deseja evitar, segundo o jornal Marca.

"Desde que conheço o Barça, não me lembro de um ataque tão feio e tão forte a um rapaz de 18 anos. Não sei de onde veio, não sei se é um ataque a mim ou ao clube, mas foi atacado com maldade, foi atacado muito forte, sem sentido, sem razão", confessou o português Deco sobre os duros ataques a Roque.

Os casos são diferentes, pois os 'ataques' não são diretamente contra o jovem do Madrid, mas sim contra Ancelotti, que não da oportunidade ao brasileiro. O camisa 16 está enfrentando o processo de adaptação e o jornal espanhol o descreve como "consciente disso e sabe que seu momento chegará, mas também que agora é abaixar a cabeça, sem fazer barulho, mas sem deixar de trabalhar".

