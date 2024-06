Como jogar blackjack online: guia de regras para iniciantes pesquisa

A- A+

No reino dos jogos de cassino, o blackjack sempre está no topo, superando o poker e o bacará em popularidade. Afinal, o que explica o fascínio que esse jogo exerce no mundo todo? A resposta está na combinação perfeita de sorte e habilidade que o blackjack oferece.

“Vingt-et-Un”, 21 em francês, era o nome pelo qual blackjack era conhecido na Europa do século 18. Com forte presença na Itália e França, o jogo se popularizou na Inglaterra e, no século 20, os cassinos americanos o anunciavam com a imagem de uma mão com o Ás de espadas e um valete preto. A imagem se popularizou e o nome blackjack, como resultado de um elemento promocional envolvendo um valete preto, colou.

Saltando no tempo até chegar às atuais mesas de live blackjack online, é fácil entender a popularidade. Além de possuir regras simples, as chances de ganhar são altas. Cada carta recebida, cada ação tomada, contribui para a vitória num jogo com uma das menores vantagens do cassino sobre os apostadores que existe.

Se você deseja desvendar os segredos desse jogo, este artigo é o seu guia!

Aqui serão apresentadas as regras básicas de como jogar blackjack, e também estratégias avançadas com exemplos, tendo em mente apostadores ávidos por pôr em prática o que aprenderão aqui.

Com isso, antes de mais nada, tenha em mente que para começar é importante escolher um site de cassino seguro e planejar sua banca.

Na Stake você encontra salas com amigáveis dealers brasileiros e com valores mínimos de R$5, que podem ser pagos com cartões de crédito, Pix, Apple Pay e Google Pay.

As regras do blackjack no cassino online

Todos os jogos de cassino foram desenvolvidos para dar alguma vantagem à casa. No blackjack, quem passa de 21 antes, "estoura" ou perde. E o jogador sempre joga antes.

Essa desvantagem na perspectiva do jogador é incontornável, mas ela é na verdade uma desvantagem pequena. Jogando com estratégia e paciência, sobram movimentos inteligentes a fazer. Então, vamos começar do início.

Em cada rodada de blackjack, os jogadores começam decidindo sobre o valor de suas apostas.

O dealer distribui duas cartas com a face para cima para todos os jogadores, e para ele mesmo ele retira duas, uma com a face para cima e outra para baixo.

Neste ponto, é a vez (turn) do jogador realizar um movimento, podendo optar por pegar mais cartas ou manter as que tem.

O objetivo de todos na mesa é derrotar o dealer, com a pontuação mais próxima possível de 21. Quem ultrapassa, “estoura”, e perde a rodada.

Considerando um naipe completo, as cartas de 2 a 10 valem exatamente a pontuação que exibem; valete, dama e rei valem 10, e o Ás vale 1 ou 11, dependendo do que for mais vantajoso. Exemplificando:

Você recebeu duas cartas, um 2 e um valete: sua pontuação é 12.

Suas duas primeiras cartas são um 3 e um 6, você pede mais uma carta e recebe uma dama: sua pontuação é 3+6+10 = 19.

Quando os jogadores vencem, eles recebem de volta a mesma quantia de sua aposta original. Se forem R$200, no cenário de vitória para o jogador, a casa paga outros R$200.

Se o dealer tiver uma mão mais próxima da pontuação 21, o jogador perde a aposta inteira que fez na rodada.

E quando há um empate, com um jogador apresentando a mesma pontuação do dealer, nenhum dos dois ganha e tem início a próxima rodada.

Mas existe uma maneira automática de ganhar. Adivinhou? É quando o jogador tem um blackjack em mãos, representado por um Ás e mais uma carta que valha 10 (tanto o 10, como valete, dama ou rei) em suas primeiras duas cartas. Se o dealer não tiver um blackjack também, a vitória é do jogador e essa é uma mão que paga melhor, 3:2. Exemplificando:

Se o jogador apostou R$400, com o blackjack em mãos ganhou: 400 x 3 ÷ 2 = R$600.

Outra maneira de calcular é possível ao aplicar 150% sobre o valor original da aposta: 100% (R$400) + 50% (R$200) = R$600.

Os seis movimentos do blackjack

1. Solicitar/Receber (Hit)

Essa é a ação mais comum. Os jogadores solicitam ao dealer mais uma carta para aumentar o valor de sua mão, com o objetivo de chegarem o mais perto possível de 21, sem ultrapassar.

2. Manter/Continuar (Stand)

Quando os jogadores estão satisfeitos com a sua mão, podem optar por manter e não pedir mais cartas. Isso encerra sua vez e o dealer revela sua segunda carta, completando a rodada.

3. Dobrar (Double Down)

Essa ação dobra as apostas iniciais dos jogadores em troca de receber apenas mais uma carta. É vantajoso quando se tem uma mão forte (9, 10 ou 11) e se acredita que a próxima carta ajudará a alcançar 21.

4. Dividir (Split)

Quando as duas primeiras cartas são iguais, é possível dividi-las em duas mãos separadas. Cada mão recebe uma carta adicional e os jogadores jogam ambas separadamente até o final da rodada.

5. Desistir (Surrender)

Em algumas mesas de live blackjack, os jogadores podem desistir de sua mão no meio do jogo, perdendo apenas metade de suas apostas. Essa ação é geralmente vantajosa quando os jogadores têm uma mão fraca e o dealer tem uma carta alta exposta.

6. Seguro (Insurance)

Em algumas mesas, se o dealer mostrar um Ás como a carta virada para cima, os jogadores podem arriscar um palpite especial, o do dealar ter um blackjack, apostando assim no seguro. Se o dealer de fato tiver blackjack, os jogadores recuperam metade da perda da aposta original.

Basic Strategy, a chave do jogador profissional de blackjack

Publicado de forma privada em 1957 em uma quantidade extremamente limitada, “Jogando Blackjack para vencer” foi o primeiro livro a imprimir as estratégias corretas de vitória para o jogo.

Roger Baldwin, Wilbert Canty, Herbert Maisel e James McDermott, conhecidos como "The Four Horsemen of Aberdeen",serviam no Exército dos EUA e usavam calculadoras básicas para determinar a melhor decisão de jogo para cada mão.

As regras mencionadas a seguir foram desenvolvidas para aumentar as chances do jogador, independente da mão que ele tiver, para evitar escolhas com menor probabilidade de vitória. Afinal, o jogador aumenta as chances do cassino ganhar com escolhas erradas.

Ok, todo mundo pode ter uma noite de sorte, mas com o passar do tempo, as probabilidades trabalharão a favor da casa. Então, em resumo, para vencer no blackjack são necessárias duas coisas.

A primeira é dobrar quando estiver em posição vantajosa. Quando o jogador não dobra quando é suposto, ele tem suas chances prejudicadas. Então, quando dobrar? Basicamente, sempre que a mão for boa, como apresentado nos cenários abaixo.

A segunda é memorizar as possíveis decisões - rendições, divisões, dobras, solicitar nova carta ou manter - de acordo com os todos os cenários.

Um conceito que pode ser útil aqui foi divulgado no livro Outliers, de Malcolm Gladwell, quando ele diz que são necessárias 10 mil horas para dominar qualquer coisa.

Certamente não será necessário isso tudo para memorizar os cenários abaixo, mas tal como nos e sports, o blackjack requer habilidade, estratégia e muita prática para ser dominado.

Cenários e escolhas no blackjack

Tais decisões se aplicam tanto ao blackjack jogado em cassinos físicos como na versão online do live blackjack.

Eleve o seu jogo com simuladores, apostas paralelas e estratégias avançadas

Game Side Bets

É comum encontrar em cassinos online as apostas paralelas (ou "side bets" em inglês) que podem tornar a rodada ainda mais emocionante. São apostas opcionais e dependem de eventos específicos durante a rodada, como a combinação das suas cartas e as cartas do dealer.

Existem muitos tipos diferentes de apostas paralelas. Algumas das mais comuns incluem Perfect Pairs (pares perfeitos), 21+3 (uma combinação especial feita com as primeiras duas cartas do jogador e a carta aberta do dealer), e apostas no total (como se o total será par ou ímpar).

Tais apostas podem ser divertidas e lucrativas em casos específicos, mas é importante lembrar que elas geralmente têm uma vantagem maior para o cassino do que a aposta principal.

Experimente-as com responsabilidade

