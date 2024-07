A- A+

PAris 2024 Confira os principais memes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris O povo brasileiro já saiu na frente na disputa pelo ouro com as brincadeiras

Em clima de cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, o brasileiro mostrou que seu melhor esporte é a criação de memes. Confira as brincadeiras que repercutiram nas redes sociais ao longo desta sexta-feira (26):

No início da manhã, o ex-jogador Zico teve pertences pessoais roubados na capital francesa. O prejuízo de um relógio, diamantes e dinheiro em espécie passou de R$ 1 milhão. A mala foi encontrada durante a cerimônia...

Acharam a mala do Zico pic.twitter.com/2ZZuXNHD8q — Gato do Espinosa (@gatodoespinosa) July 26, 2024

As cores da bandeira França viraram chá revelação com todas as identidades de gênero respeitadas.

Parabéns, vai ser menino, menina e menine pic.twitter.com/HBjMpKxLoT — Bic Müller  (@bicmuller) July 26, 2024

E não podia faltar ufanismo. Os barcos do Rio Sena não marcaram como as bicicletas da abertura no Rio-2016.

a gente só tinha umas bicicletinhas na rio 2016 e foi melhor que esses barcos pic.twitter.com/pthM8UCxAv — germs (@germanismos) July 26, 2024

Nem os ratos de Paris perderam o show de Lady Gaga.

os ratos da joanne trattoria vendo a gaga performar pic.twitter.com/A0hRPvADu7 — Raulino  (@Feliperaulino) July 26, 2024

As roupas da delegação brasileira não caíram no gosto do torcedor.

é bom que o barco tá tão longe que nem vai dá pra vê a roupa feia do brasil, vencemos #CerimôniaDeAbertura



pic.twitter.com/249yJ1h2Qm — jhenni (@coment_jhenni) July 26, 2024

Até os gringos entraram na brincadeira. Com a abertura inédita no Rio Sena, o time da Grã-Bretanha publicou uma foto simulando a cena clássica de "Titanic".

Veja também

Racismo Ministério faz post racista sobre delegação brasileira na Cerimônia de Abertura e se desculpa