Lady Gaga se apresenta em francês na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris; veja

Lady Gaga foi uma das principais atrações da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, nesta sexta-feira (26), às margens do Rio Sena.

Apesar de ser americana, Lady Gaga homenageou o país-sede e fez sua apresentação cantando em francês.

Lady Gaga utilizou uma roupa preta, penas e pompons rosa numa simulação da escadaria inspirada no Grand Palais.

"Embora eu não seja uma artista francesa, sempre senti uma conexão muito especial com o povo francês e com cantar em francês - eu não queria nada mais do que criar uma performance que aquecesse o coração da França, celebrasse a arte e a música francesas, e em uma ocasião tão importante lembrar a todos de uma das cidades mais mágicas do planeta: Paris", escreveu a artistas em suas redes sociais.

A cantora apresentou uma nova versão da canção de Zizi Jeanmaire. 17 músicos e 10 dançarinos acompanharam Lady Gaga.

Outras apresentações

A abertura de Paris uniu o estilo clássico com o heavy metal. Marina Viotti, cantora lírica se apresentou junto com a banda Gojira.

A música escolhida foi "Ah! ça ira", que significa "Ah, assim será!", e é um dos símbolos da Revolução Francesa.

Aya Nakamura

Com origens no Mali e na França, a artista Aya Nakamura é umas das principais cantoras do país-sede.

Ela interpretou clássicos do cantor Charles Aznavour.