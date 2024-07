A- A+

PARIS Céline Dion e Lady Gaga em Paris: veja como é hotel onde cantoras estão hospedadas Fãs especulam que as artistas devem se apresentar na abertura das Olimpíadas, nesta sexta-feira

Lady Gaga e Céline Dion foram flagradas por fãs, entre segunda e terça-feira, chegando ao hotel Le Royal Monceau, em Paris. Cotadas para se apresentarem na abertura dos Jogos Olímpicos, nesta sexta-feira, as duas escolheram uma das hospedagens mais famosas da cidade, avaliada em cinco estrelas e com diárias de até R$ 25 mil para este fim de semana.

Os próximos dias não serão comuns em Paris. Com o início dos Jogos Olímpicos na capital francesa, a rede de hotéis da cidade está abarrotada de turistas.



No Le Royal Monceau, próximo à Champs-Élysées, a avenida mais famosa da cidade, o cenário não é diferente. O hotel conceituado está lotado pelos próximos dias, sem disponibilidade para reservas a partir desta quinta-feira, até sábado.





O local, que tem um valor de diária em torno dos 1.500 euros — cerca de R$ 9 mil — na alta temporada, está com preços ainda mais altos para a semana de início dos Jogos em Paris. A partir de domingo, as diárias disponíveis custam cerca de R$ 22 mil reais, podendo chegar a R$ 26 mil. O valor é para suítes comuns, as presidenciais estão sem disponibilidade.

Com vista para o Arco do Triunfo, o hotel oferece experiências gastronômicas exclusivas, séries de exercícios físicos matinais, academia, spa, cinema, e até uma galeria de arte. Além disso, o Le Royal Monceau é patrocinador premium dos Jogos de Paris 2024.

