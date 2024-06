Céline Dion guarda mais de 10 mil pares de sapatos: "De 35 a 40, não importa, eu faço servir"

A- A+

Leia também

• Celine Dion pediu que nenhuma cena fosse cortada de doc, mesmo após descoberta da sua doença rara

• Filme mostra Céline Dion durante crise de espasmos e luta para voltar aos palcos

• Céline Dion se emociona ao relembrar marido morto em 2016: ''o grande amor da minha vida''

Céline Dion abriu as portas de sua casa no documentário "Eu sou: Celine Dion". Além de falar abertamente sobre a rara condição neurológica que sofre, conhecida como síndrome da pessoa rígida (SPR), que causa dores e rigidez muscular, a artista canadense mostra momentos de intimidade ao lado da família e equipe.

A cantora, que vive em Las Vegas, nos Estados Unidos, cidade em que por anos realizou uma residência artística de sucesso, mostra um lado "acumulador" no documentário. Céline mantém um armazém enorme na cidade para guardar itens pelos quais tem carinho, de vestidos e figurinos aos brinquedos dos filhos na infância. Na coleção, um item ganha um destaque especial: os sapatos.

Apaixonada por sapatos, Céline possui uma coleção com mais de 10 mil pares, muitos guardados no armazém, mas também com vários em sua própria casa. Sobre a paixão, a cantora diz não ter problema no que diz respeito à numeração.

— Quando uma garota ama um sapato, sempre dá um jeito de servir. Já usei sapatos em que os dedos ficavam espremidos porque não tinham o meu tamanho. Quando ia a uma loja e gostava dos sapatos, me perguntavam: 'qual o seu número, madame?' E eu dizia: 'Não, você não está entendendo. Qual tamanho você tem?' Eu que faço o sapato servir. De 35 a 40, não importa, eu uso. Amo sapatos — confessa.

Sobre o armazém, a cantora brinca que se sente como Liberace, em referência ao artista americano marcado pelo estilo espalhafatoso.

— É um depósito. Pode parecer um exagero, mas quando vou lá, vejo minha vida e amo cada coisinha.

"Eu sou: Celine Dion" está disponível no streaming do Amazon Prime Video.

Veja também

Portiolli Portiolli recria vídeo de chegada de Eliana na Globo e é criticado: "Achei que iria viralizar"