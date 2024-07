A- A+

paris 2024 Céline Dion cantará 'La vie en rose' com Lady Gaga na abertura da Olimpíada, diz jornalista francês Jornaçista afirma também que Celine será vestida pela grife Christian Dior

Na véspera da Olimpíada de Paris, os rumores de que Céline Dion e Lady Gaga se apresentarão na cerimônia de abertura dos Jogos crescem.

Depois de a ministra interina dos esportes da França, Amélie Oudéa-Castéra, sugerir que as duas cantoras farão um dueto na cerimônia, foi a vez do jornalista francês Thierry Moreau postar no X que, sim, elas cantarão juntas "La vie en rose", clássico na voz de Edith Piaf.

Moreau também afirma que Dion será vestida pela grife parisiense Christian Dior para a ocasião. A canadense, segundo o jornalista, usará uma capa com plumas rosas e pretas.

Se confirmada, essa será a primeira apresentação musical de Dion desde que ela cancelou a turnê global "North American Courage" no ano passado. Depois disso, a canadense revelou que luta contra a Síndrome da Pessoa Rígida, uma condição neurológica autoimune que causa rigidez progressiva e espasmos musculares graves.

Dion, no entanto, compareceu a última cerimônia do Oscar, em março, quando foi aplaudida de pé pela plateia. A cantora também lançou, em junho, o documentário “I Am: Celine Dion”, em que pediu que nenhuma cena fosse cortada de doc, mesmo a sequência em que tem convulsões causadas pela síndrome.

A própria Dion colocou lenha na fogueira para participar do evento depois de postar no Instagram de Paris em 24 de julho.

“Cada vez que volto a Paris, lembro que ainda há muita beleza e alegria para experimentar no mundo. Eu amo Paris e estou muito feliz por estar de volta! Obrigado aos nossos maravilhosos amigos do Louvre!” ela escreveu em inglês e francês.

Enquanto isso, Lady Gaga também foi vista em Paris antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão.

Na segunda-feira (22 de julho), a pop star foi fotografada acenando e mandando beijos para os fãs enquanto estava ao lado de seu carro. Um vídeo de fã captura Gaga cumprimentando admiradores enquanto espia pelo teto solar do veículo, segurando um coração.

O avistamento ocorreu poucos dias depois que as Olimpíadas pareceram provocar um convidado especial na Cerimônia de Abertura de 2024, postando um vídeo apresentando uma pessoa disfarçada que muitos pensavam ser o 13 vezes vencedor do Grammy.

No clipe, uma figura encapuzada aperta o cinto metálico e enrola uma grande bandeira com o logotipo do antigo evento esportivo em volta dos ombros como uma capa.

“Você ainda não viu nada”, provocava o vídeo. “Vejo você em 26 de julho.”

O tão aguardado espetáculo de quatro horas acontecerá em 26 de julho ao longo do rio Sena e aos pés da Torre Eiffel.

Veja também

saúde Mingau, do Ultraje à Rigor, tem evolução no quadro de saúde após cranioplastia