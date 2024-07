Darwin Núñez, Viña e mais 9: Conmebol oficia uruguaios e promete punição por briga contra torcedores

A- A+

Os graves incidentes ocorridos após a partida em que a Colômbia venceu o Uruguai por 1 a 0, no estádio Bank of America, em Charlotte, terão consequências, segundo a Comissão Disciplinar da Conmebol, que investiga o ocorrido.

Onze jogadores de futebol da sua equipe foram informados de que estão a caminho sanções econômicas e esportivas para a Celeste.

Tudo aconteceu no final da semifinal, quando torcedores colombianos entraram em confronto com uruguaios, entre eles parentes dos jogadores uruguaios.

Vendo a situação, vários atletas entraram na arquibancada para lutar, corpo a corpo, com os torcedores de camisa amarela. Entre os mais aborrecidos, estava Darwin Núñez.

Na área do banco de reservas, também houve problemas. Dirigentes da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) discutiram com vários torcedores colombianos.

Um dos diretores uruguaios chega a ser visto em um vídeo jogando algo em direção ao público.

Os onze jogadores de futebol denunciados são Matías Viña, do Flamengo; Santiago Mele; Darwin Núñez; Josema Giménez; Mathías Olivera; Facundo Pellistri; Ronald Araújo; Brian Rodríguez; Emiliano Martínez; Rodrigo Bentancur; e Sebastián Cáceres.

Todos eles terão um caso diferenciado, dependendo do grau de participação nos eventos.

A Conmebol também não gostou do comportamento do camarote da diretoria uruguaioa. O dirigente Marcelo García, titular do futebol juvenil das seleções do país, é visto num vídeo jogando um copo de gelo na torcida colombiana.

Embora García não fizesse parte da delegação e estivesse como “convidado”, também seria punido.

A AUF está coletando vídeos e depoimentos para montar sua defesa, que poderá ser apresentada até o dia 17 deste mês. É por isso que as sanções, se houver, sairão quando a Copa América terminar.

Dessa forma, Marcelo Bielsa poderá ter quase todos à disposição para a partida pelo terceiro lugar, que será disputada neste sábado, no mesmo estádio do escândalo, contra o Canadá.

Quem não poderá jogar são Guillermo Varela – expulso pela arbitragem no final da partida com a Colômbia – e De La Cruz, que chegou ao limite de cartões amarelos.

A estratégia da AUF estará centrada no fato de os jogadores de futebol terem intercedido quando viram que os seus familiares - incluindo mulheres, crianças e bebês - teriam sido atacados pelos torcedores colombianos e que não havia segurança suficiente para resolver a situação.

Veja também

Futebol "Só pensamos na final, estamos a 90 minutos da glória", diz Dani Olmo