Copa Estadual Quilombola de Futebol chega à fase decisiva neste fim de semana

A Copa Estadual Quilombola de Futebol chega à reta final neste fim de semana, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Entre os dias 12 e 13 de outubro, a 1ª edição da competição irá conhecer seus vencedores, que irão garantir vaga na Copa Nacional.

O campeonato, iniciado no dia 21 de setembro, reúne 26 equipes de 22 municípios pernambucanos, com 22 equipes masculinas e quatro femininas de diversas comunidades quilombolas. A competição é promovida pela Secretaria de Educação e Esportes do Governo de Pernambuco.

A competição



As semifinais acontecerão neste sábado (12), a partir das 9h. As partidas do torneio feminino serão realizadas pela manhã, enquanto as do masculino estão programadas para a tarde.

O primeiro confronto feminino, às 9h, será entre a equipe de Buenos Aires, de Custódia, e a comunidade de Conceição das Crioulas, de Salgueiro. Em seguida, às 10h15, a equipe Águas do Velho Chico, de Orocó, enfrentará o time de Mirandiba.

No torneio masculino, a primeira semifinal está marcada para às 15h, entre as equipes de Buenos Aires, de Custódia, e Estivas, de Garanhuns. A segunda semifinal ocorrerá entre São Lourenço, de Goiana, e Conceição das Crioulas, de Salgueiro.

Por sua vez, as finais acontecem no domingo (13), com a final feminina marcada para às 8h30 e a masculina para às 10h. A entrada para o evento é gratuita.

Os campeões dos torneios masculino e feminino representarão Pernambuco na 1ª Copa Nacional Quilombola de Futebol, que ocorrerá em novembro.

O secretário Executivo de Esportes, Luciano Leonidio, destacou a importância do evento: “Este campeonato representa um marco significativo para o desenvolvimento do esporte, ampliando o acesso e promovendo a inclusão das comunidades quilombolas. Não se trata apenas de talento esportivo, mas também do esporte como ferramenta de transformação social, quebrando barreiras e criando oportunidades para grupos que enfrentam desafios de acesso”, afirmou Leonidio.

Confira o cronograma completo da competição:

Data: Sábado e Domingo, 12 e 13 de outubro

Horário: 8h30 (início das finais)

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata



Semifinais femininas (12/10)

9h: Buenos Aires x Conceição das Crioulas

10h15: Águas do Velho Chico x Mirandiba

Semifinais masculinas (12/10)

15h: Buenos Aires x Estivas

16h15: São Lourenço x Conceição das Crioulas

Finais (13/10)

8h30: Final feminina

10h: Final masculina

