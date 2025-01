Especulado no Corinthians, Pogba posta mensagem enigmática sobre retorno ao Manchester United; veja

A- A+

O meia Paul Pogba voltou a insinuar, através das redes sociais, que poderá vestir a camisa do Manchester United pela terceira vez na sua carreira. Ele, que foi especulado no Corinthians, poderá retornar aos gramados em março, após sua suspensão de quatro anos por doping ser reduzida para 18 meses.

O francês deixou a Juventus em meados de novembro e desde então está sem clube. Ele vem treinando em Miami, nos Estados Unidos, para recuperar a forma física.

Nos stories do Instagram, Pogba publicou uma caricatura com o uniforme do Manchester United, ao lado de Amad Diallo. Pouco depois o francês compartilhou uma nova imagem com a legenda: "Vamos ver o que vem a seguir".

Paul Pogba teve duas passagens pelo Manchester United. A primeira foi entre 2009 e 2012, nas categorias de base, onde era visto como uma grande promessa. No entanto, a falta de oportunidades levou sua saída para a Juventus, em 2012.

A segunda passagem, de 2016 a 2022, começou com enorme expectativa, sendo contratado como o jogador mais caro do mundo na época. Pogba teve períodos de irregularidade, lesões e polêmicas nos bastidores.

