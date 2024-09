Revelado pelo Corinthians, atacante Rodrigo Varanda se aposenta do futebol aos 21 anos; entenda

A- A+

Na última quarta-feira (25), o América, clube de Minas Gerais, anunciou que o contrato de Rodrigo Varanda com o Santa Clara, da liga portuguesa, havia sido rescindido. Na mesma nota, o clube mineiro informou que o vínculo com o Coelho também foi encerrado.

Pelo Instagram, Varanda desabafou através de vídeos, afirmando que a decisão partiu dele, além de ter pedido desculpas aos clubes, empresários e envolvidos diretamente na situação.

“Deixo bem claro para todos que a decisão de parar foi toda minha. Vou cuidar da minha saúde mental, dos meus filhos. Sei que é difícil para muitas pessoas, para os meus empresários, o Fernando, o Guilherme, todos os clubes que eu trabalhei também. Sei que é difícil para todo mundo. Todo mundo acreditava no meu potencial”, disse Rodrigo.





Rodrigo Varanda, nascido em 2003, surgiu para o futebol na base do Corinthians e atuava tanto pela ponta esquerda quanto pela direita, além de fazer a função de atacante - foi desta forma que, na temporada, teve seu único gol marcado; quando ainda atuava no futebol brasileiro, balançou as redes pelo Campeonato Mineiro, contra o Cruzeiro, no Mineirão, na vitória do América por 0x2.



Carreira

O último momento de Rodrigo Varanda no futebol foi na Liga Portuguesa, onde pelo Santa Clara - atual 4° colocado da competição - foi relacionado para duas partidas, mas acabou não tendo minutos em campo.

Do Sub-11 ao Sub-20, fez toda categoria de base no Corinthians. Já no profissional do Timão, chegou a marcar um único gol - no clássico contra o Palmeiras -, pelo Campeonato Paulista, dando números finais à partida que acabou empatada por 2x2.

Após esse momento, Rodrigo teve passagem pela Chapecoense, futebol do Chipre, e encerrou sua carreira como jogador do América-MG, emprestado ao Santa Clara. No América, foi rebaixado para a Série B jogando a Série A de 2023 pelo clube - contribuindo com gols em vitórias diante de São Paulo e Santos, por exemplo.

