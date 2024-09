A- A+

Racismo Torcedor do Mallorca é punido com um ano de prisão por atos racistas contra Vini Jr. O torcedor também foi penalizado por atos discriminatórios contra um torcedor do Villarreal

O Tribunal de Instrução número 3 de Palma anunciou nesta quinta-feira (26) a aplicação da sentença de um ano de prisão a um torcedor do Mallorca por racismo contra o brasileiro Vinícius Jr durante um jogo contra o Real Madrid, em fevereiro de 2023, pelo Campeonato Espanhol, no Iberostar Estádio.

Além da pena, o indivíduo está proibido de entrar nos estádios em partidas de futebol por três anos.



A punição não se aplicou apenas ao atacante revelado pelo Flamengo. O torcedor também foi penalizado por atos discriminatórios contra Chukweze, do Villarreal, em partida válida pelo campeonato local.



De acordo com o jornal espanhol "Marca", as duas denúncias foram resolvidas com condenações por Crimes de Integridade Moral com a circunstância agravante de discriminação por motivos racistas.





Cada um dos incidentes ocorridos teve como resultado uma pena de seis meses de prisão e no veto de 18 meses de entrada nos estádios de futebol.



O Real Madrid, por meio de nota, se manifestou sobre o acórdão do Tribunal de Instrução número 3 de Palma. O clube informou que "juntamente com os seus jogadores, instaurou processos privados nestes processos", diz parte do trecho do comunicado.



O time merengue afirmou ainda que vai continuar trabalhando para proteger os valores do clube e também erradicar qualquer comportamento racista no mundo do futebol.



Vini Jr tem se posicionado em busca de punições nos casos de racismo que tem sofrido na Espanha. Ele chegou a prestar depoimento à Justiça sobre o caso em abril deste ano.

Veja também

Futebol Montemor cita bagagem no Vitória e diz que vai se "adaptar" ao cenário do Náutico