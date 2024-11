A- A+

Futebol europeu Cristiano Ronaldo faz dois, um de voleio, Portugal goleia a Polônia e avança na Liga das Nações A seleção portuguesa chegou aos 13 pontos no Grupo 1 da competição com o resultado desta sexta-feira (15)

Em busca da classificação às quartas de final da Liga das Nações, Portugal recebeu a Polônia no estádio do Dragão, no Porto, nesta sexta-feira (15), passou sufoco no primeiro tempo, mas goleou o adversário por 5 a 1, assegurando a classificação e a primeira posição do Grupo 1 da competição.

Cristiano Ronaldo chegou a fazer dois gols, o primeiro de pênalti e o segundo com um grande voleio.

Com o resultado, os portugueses chegaram a 13 pontos, deixando a Croácia, derrotada pela Escócia por 1 a 0, com sete, também classificada. Poloneses e escoceses somam quatro cada um.

Apesar de jogar em casa, os portugueses praticamente não chegaram à meta do goleiro Bulka no primeiro tempo.

Já a seleção visitante, mesmo sem contar com o poder de fogo de Lewandowski, lesionado, teve mais volume de jogo, criou boas oportunidades e por muito pouco não foi ao vestiário em vantagem.

A entrada de Vitinha na vaga de João Neves, no intervalo, mudou os rumos da partida. Portugal voltou mais ligado no segundo tempo e passou a frequentar o seu campo de ataque.

Confiantes após uma boa apresentação no primeiro tempo, os poloneses subiram a marcação e tentaram agredir mais em busca do gol, mas acabaram castigados.

A goleada portuguesa começou a se desenhar somente aos 13 minutos, quando Rafael Leão puxou o contra-ataque pelo meio, abriu para Nuno Mendes na esquerda e correu para escorar o cruzamento no meio da área, cabeceando a bola no contrapé de Bulka: 1 a 0.

A equipe da casa ganhou confiança e passou a tomar conta da partida. Aos 25, Cristiano Ronaldo cobrou penalidade no meio do gol e ampliou.

Aos 34, Bruno Fernandes finalizou forte, da entrada da área, e anotou o terceiro. Com amplo domínio, a seleção do técnico Martínez chegou ao quarto tento três minutos depois, em tiro de Pedro Neto, após passe de Cristiano Ronaldo.

O camisa 7 aproveitou um cruzamento de Vitinha e voltou a estufar a rede, aos 41 minutos, com um belo voleio.

Momento do gol de voleio de Cristiano Ronaldo contra a Polônia. Foto: MIGUEL RIOPA/AFP.

No final, a Polônia fez seu gol de honra com Markzuk, em chute de fora da área, mas foi insuficiente para tirar o gosto amargo da derrota e da eliminação em solo português.

Confira os resultados desta sexta-feira (15):

Liga das Nações A

Portugal 5 x 1 Polônia

Escócia 1 x 0 Croácia

Dinamarca 1 x 2 Espanha

Suíça 1 x 1 Sérvia

Liga das Nações C

Chipre 2 x 1 Lituânia

Luxemburgo 0 x 1 Bulgária

Irlanda do Norte 2 x 0 Belarus

Liga das Nações D

San Marino 1 x 1 Gibraltar

