Delegação pernambucana embarca para os Jogos da Juventude 2024

A- A+

Na manhã desta terça-feira (12), parte da delegação pernambucana embarcou rumo a João Pessoa para disputar os Jogos da Juventude 2024. Organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), o evento reúne mais de 4 mil atletas-estudantes de todo o país, entre 13 e 17 anos, em 18 modalidades olímpicas. Pernambuco será representado por 209 integrantes, incluindo atletas, técnicos e dirigentes.

O secretário executivo de Esportes, Luciano Leonidio, destacou o valor educacional dos Jogos.“Após os Jogos Escolares Brasileiros, realizados aqui no nosso estado, estaremos agora bem próximos, na Paraíba. Certamente muito bem preparados, com atletas que vêm de títulos dos Jogos Escolares de Pernambuco e que vão representar nosso estado brilhantemente. Ressaltando sempre que, por se tratar de uma competição escolar, o resultado é relevante, até para o desenvolvimento do atleta, mas, sem dúvida, o aspecto educacional é uma questão extremamente importante nesse processo”, declarou o secretário.

Pernambuco estará representado em todas as modalidades disputadas nos Jogos. A delegação inclui 171 atletas, de 15 a 17 anos, sendo 87 meninas e 84 meninos, que competirão nas modalidades: águas abertas, atletismo, badminton, basquete, ciclismo, esgrima, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, triatlo, voleibol de praia, voleibol e wrestling.

Nesta primeira fase de competições, que começa nesta quarta-feira (13) e segue até sábado (16), serão disputadas sete modalidades: badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, taekwondo, tênis de mesa e tiro com arco.

Veja também

Série B Com expulsões, Ponte Preta tem mais dois desfalques para encarar o Sport