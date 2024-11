Rebeca Andrade será 'embaixadora' dos Jogos da Juventude: 'Ansiosa para encontrar a garotada'

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta quarta-feira que Rebeca Andrade, maior ginasta da história do País e dona de quatro medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, será 'embaixadora' nos Jogos da Juventude, que serão disputados em João Pessoa, na Paraíba.

Exemplo de persistência e fonte de inspiração para quem começa nos esportes, sobretudo na ginástica artística, Rebeca Andrade passará suas lições e ensinamentos aos jovens ginastas no dia 18 de novembro, quando ocorre a estreia da modalidade nos Jogos da Juventude.

A competição reúne atletas entre 15 e 17 anos que ainda começam suas carreiras. Na ginástica, ainda há jovens de 14 anos e Rebeca - somou quatro medalhas em Paris-2024 - é uma grande estrela e espelho para esses atletas mirins que também sonham em brilhar representando o nome do Brasil.

"Estou bem ansiosa para encontrar essa garotada, para celebrar esse momento que é tão importante e especial. E não só para eles, mas para mim também", disse a ginasta. "Esses meninos e meninas são o futuro do nosso esporte, podem estar representando o nosso país em Mundiais, Jogos Olímpicos da Juventude, Pan-Americanos, Olimpíadas nos próximos anos. Que eles aproveitem muito todas as oportunidades, todos os momentos, porque é parte do aprendizado e parte do processo para quem tem o sonho de ser atleta", ressaltou Rebeca.