Vôlei Recife Vôlei anuncia mais dois reforços para Superliga B Com esses dois anúncios, Recife Vôlei tem 15 jogadoras no elenco

O Recife Vôlei anunciou a contratação de mais duas jogadoras para a disputa da Superliga B 2024/2025. Nesta semana, chegaram ao Recife a oposta Izabela Balinhas, de 1,86m e 26 anos; e a líbero Paloma Gissoni, de 1,67m e 22 anos. As duas atletas já estão treinando com todo o elenco desde a segunda-feira (04).

Agora são 11 reforços na equipe que vai em busca da tão sonhada vaga na Superliga A. Além das que chegaram nesta temporada, o clube manteve a levantadora Mari Barreto, a ponteira Sassá, a central Rosana Pryston e a líbero e capitã, Ju Paes.

Paloma e Balinhas chegam para disputar a titularidade. Apesar da pouca idade, as duas possuem experiência e acabaram de fazer uma excelente Superliga C defendendo o BNB, do Ceará.

“Identificamos um potencial muito grande nessas duas jogadoras. Paloma eu conheço bem, desde as categorias de base, quando ainda jogava de ponteira. No adulto, ela passou para líbero e se deu muito bem. Balinha é uma grata surpresa. Mineira, canhota e que não conhecia, mas fiquei impressionado com seu desempenho”, afirmou o técnico da equipe, Adalberto Nóbrega.

Com essas duas contratações, o Recife Vôlei praticamente fecha seu ciclo de contratações visando a Superliga B. Com 15 jogadoras no elenco, apenas uma grande oportunidade pode reabrir a janela de contratação dentro do clube.

“Temos um grupo com um nível muito elevado. São atletas que querem escrever o nome no cenário nacional com a camisa do Recife Vôlei. Podem escrever que raça e determinação serão os diferenciais deste time”, avaliou Adalberto Nóbrega.

Enquanto a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) não divulga a tabela oficial da Superliga B, o Recife Vôlei segue treinando diariamente em dois períodos, de manhã e à noite. A intenção é correr contra o tempo para entrosar rapidamente o elenco visando a estreia na competição.

