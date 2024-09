Recife Vôlei anuncia pacote com sete reforços para temporada 2024/2025

A- A+

O Recife Vôlei anunciou um pacotão de reforços para a disputa da próxima Superliga B. Após uma série de renovações, o time confirmou mais sete nomes para a competição, sendo elas a levantadora Thaynã Moraes, as ponteiras Mari Cassemiro e Mayra Souza, a central Raquel Buriti, a oposta Natiele Gonçalves e a central Dani Suco. Uma segunda central, Rosana Pryston, de apenas 15 anos, também teve a renovação anunciada.

Com esses reforços, o Recife Vôlei faz a manutenção da estratégia que deu certo na última disputa da Superliga B, quando a equipe terminou em terceiro lugar e por muito pouco não se classificou para a Superliga A. O time vai, mais uma vez, reunir atletas experientes, com rodagem em várias equipes do Brasil e, em alguns casos, em outros países, com jogadoras mais novas, mas com grande potencial de estourar durante a competição, como foi o caso da ponteira Sassá, que depois que entrou na última temporada não deixou mais o time titular.

“Temos analisado muito detalhadamente o mercado nacional. Estamos estudando cada posição com cuidado e serenidade, pois não podemos errar. Acompanhamos atletas em todo o Brasil e todas que chegaram até este momento têm condições não apenas de serem titulares como de mudarem a história de algum jogo devido à qualidade que sempre apresentaram em outros clubes”, afirmou o técnico Adalberto Nóbrega.

Das atletas anunciadas nesta semana, quatro defenderam a equipe do Mackenzie, campeã da Superliga B, na temporada 2023/2024. A ponteira Mayra, a oposta Natiele, a central Raquel e a levantadora Thaynã fizeram parte da equipe que hoje disputa a Superliga A.

A central Dani Suco estava no Tijuca. Já Mari Cassemiro defendeu o Blu Vôlei. Rosana, Sassá, Ju Paes e Mari Barreto estavam no Recife Vôlei e terminaram com o bronze. “Estamos montando um time de muita garra, com atletas vibradoras, que são conhecidas pela qualidade e pela raça. Teremos um time muito vibrante”, finalizou Adalberto.

Para a Superliga B deste ano, já estão confirmadas as seguintes equipes: São Caetano (SP), Irati (PR), Curitiba (PR), Chapecó (SC), Recife Vôlei (PE), Sorocaba (SP), Tijuca (RJ) e Vôlei Natal (RN). Como neste ano serão 14 equipes na disputa, contra as dez do último ano, as últimas seis participantes serão definidas durante a Superliga C, que será disputada no próximo mês de outubro.

