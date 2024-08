A- A+

Série C Diante do CSA, Náutico deixou vantagem escapar pelo quarto jogo consecutivo Timbu vencia o CSA até os 50 minutos do segundo tempo

No duelo do último domingo (04), no Estádio Rei Pelé, diante da equipe do CSA, o Náutico aumentou um estatística indigesta para o torcedor alvirrubro. Pelo quarto jogo consecutivo, o Timbu saiu na frente do placar e não conseguiu sustentar a vantagem.

Por duas vezes o Náutico esteve na frente do placar diante da equipe alagoana. Aos 37 da segunda etapa, Bruno Mezenga fazia o que seria o gol da vitória, mas já nos acréscimos, restando apenas dois minutos para o fim do jogo, a equipe alvirrubra deixou o resultado escapar e ficando ainda mais longe do G8.

Para o treinador Bruno Pivetti, o Náutico está deixando a desejar nos datalhes que fazem a diferença nos resultados das partidas. "Nós estamos a desejar nos detalhes. O primeiro gol deles, uma falha no posicionamento da barreira, é claro que tem o mérito do batedor, mas também tivemos uma organização errada na barreira", começou o treinador.

"E o segundo gol é inadmissível, precisamos combater mais, tirar esse chute, principalmente na última bola do jogo", concluiu.

Na três rodada anteriores, contra o Athletic, o Náutico até saiu atrás, mas virou o jogo nos Aflitos e cedeu o empate logo em seguida. Em São Luís, abriu o placar no primeiro minuto de jogo, mas ainda no primeiro tempo levou o empate. E diante do Ypiranga, novamente em casa, saiu na frente do marcador e levou a virada no segundo tempo.

Restando apenas três rodadas para o fim da primeira fase da Série C, o Náutico agora precisa ser perfeito. Porém, terá um dos maiores desafios possíveis na competição, quando recebe o Botafogo-PB, atual líder da competição, no próximo domingo (11), às 19h.

"Nós não vamos em momento algum jogar a toalha na competição. Acreditamos ainda e estamos olhando sempre para cima, mas fazer o dever de casa é de fundamental importância", declarou Pivetti.

