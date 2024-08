A- A+

Série C Náutico deixa escapar vitória no final contra CSA e se complica ainda mais na Série C Timbu joga mal no Rei Pelé, neste domingo (04), e fica no empate de 2 x 2

Mais um resultado que dói na alma do torcedor alvirrubro. Liderando o marcador até os 50 minutos do segundo tempo, o Náutico cedeu o empate para o CSA, fora de casa, e ficou no placar de 2 x 2, neste domingo (04).

O primeiro tempo estava muito morno, com algumas poucas chances e quase todas elas do time da casa. A mais perigosa aconteceu aos 32 minutos, quando Thiago Marques encontrou o atacante Richard dentro da área, que arriscou, mas a bola passou por cima da meta alvirrubra.

O Timbu não conseguia produzir nada, até que aos 35 minutos, na primeira chegada, abriu o placar. Depois de uma jogada de Arnaldo pela lateral, a zaga do CSA tentou afastar de cabeça, mas a bola sobrou para Felipe Ferreira, o camisa 96 dominou no peito e sem deixar ela cair, encheu o pé esquerdo para abrir o marcador.

A equipe da casa ligou o sinal de alerta e quase empatou na sequência, aos 38. Eduardo Biazus escorou cruzamento da direita, Brayann deu um chapéu dentro da área e a bola sobrou para Richard chutar forte. A bola desviou em Perema e saiu por cima do gol de Jeferson Romário.

Nos últimos minutos da etapa inicial, foi a vez do goleiro alvirrubro salvar o time. Raphinha cruzou, Eduardo Biazus cabeceou com estilo e Jeferson Romário se esticou todo para colocar para escanteio.

Atrás do placar, o CSA voltou com tudo na volta do intervalo. E nos dois primeiros minutos, o Azulão quase marcou duas vezes. Primeiro, Gustavo Nicola mandou perto do gol e depois Richard mandou uma que triscou a trave do Timbu.

O Náutico conseguia segurar a equipe da casa até os 23 minutos do segundo tempo. Quando o CSA teve uma falta perto da entrada da área. Roberto, com muita categoria, encobriu a barreira e pôs a bola no fundo das redes alvirrubras, empatando o confronto.

Novamente quando o time da casa era melhor e se encontrava próximo de marcar, o Náutico foi lá e encontrou um gol. Aos 37, depois de uma cobrança de escanteio, a bola sobrou para Bruno Mezenga e o matador não desperdiçou, desempatando o confronto.

O jogo se encaminhava para o final e o árbitro deu sete minutos de acréscimos. Apostando suas últimas esperanças, Foguinho bateu forte, Jeferson Romário não segurou, a bola bateu em Marco Carvalho e morreu dentro do gol, empatando o jogo.

Pela 16ª rodada da Série C, o Náutico visitou o CSA em Maceió e empatou por 2 a 2. O próximo jogo do Timbu será contra o Botafogo-PB, domingo (11), nos Aflitos. pic.twitter.com/Tu8VOUsgDQ — Náutico (@nauticope) August 5, 2024

Depois do gol da equipe local, uma confusão generalizada se armou no gramado do Rei Pelé, entre a comitiva alvirrubra e os gandulas e elenco do CSA.

Ficha Técnica

CSA 2

Thomazella; Raphinha, Eduardo Biazus, Matheus Buiate e Roberto; Gustavo Nicola (Iury Tanque), Buga (Dudu Miraíma), Brayann (Robinho); Gustavinho (Foguinho), Richard (Vitor Leque) e Tiago Marques. Técnico: Higo Magalhães

Náutico 2

Jeferson Romário; Arnaldo (Mateus Ludke), Islan, Perema e Diego Matos; Sousa, Marco Antônio (Marco Carvalho), Matheus Melo (Kayon) e Felipe Ferreira (Kaike); Gustavo Maia (Wendell Lessa) e Bruno Mezenga. Técnico: Bruno Pivetti



Estádio: Rei Pelé (Maceió/AL)

Árbitro: Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Cipriano Sousa e Fernando da Silva (ambos do TO)

Cartões amarelos: Arnaldo, Bruno Mezenga e Mateus Ludke (N) Vitor Leque e Iury Tanque (C)

Cartão vermelho:

Gols: Felipe Ferreira aos 35 do 1T e Bruno Mezenga aos 37 do 2T (N) Roberto aos 23 e Foguinho aos 50 do 2T (C)



