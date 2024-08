Série C: Náutico visita o CSA precisando vencer para continuar vivo na briga pelo G8

A- A+

Para terminar a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro no G8, alcançando um dos lugares no quadrangular que vale o acesso à Série B, o Náutico precisa ser perfeito na reta final dos pontos corridos. Na 11ª posição, com 18 pontos, o Timbu tem de ganhar os quatro jogos restantes para chegar em 30 - pontuação mínima necessária, avaliando anos anteriores, para ficar entre os oito. Missão que começa neste domingo (4), contra o CSA, no Rei Pelé.





Hoje, o Náutico está mais próximo da zona de rebaixamento do que do G8. Aliás, quem abre o Z4 é justamente o CSA, em 17º, com 15 pontos. Diferença de apenas três pontos. Um a menos do que a distância do Timbu para o Figueirense, em oitavo, com 22. Mesmo com o cenário complicado, o técnico Bruno Pivetti prefere focar no “copo meio cheio”.



“Eu não desisto. Nunca. Enquanto tiver chance de classificação, vamos trabalhar para isso. Sabemos que temos pontos a corrigir de forma urgente. Um deles é a questão da bola parada. Temos bom aproveitamento ofensivo, mas cedemos gols assim. Temos de ajustar a equipe nesse sentido”, afirmou.



Além do CSA, o Náutico ainda terá pela frente Botafogo-PB, Ferroviário e Londrina. “Temos quatro jogos para fazer e não vamos jogar a toalha, trabalhando firme para conquistar os pontos. Nós olhamos para cima, pensando em evoluir a equipe. Não adianta olhar a tabela. Tenho certeza que o Náutico está vivo na competição”, pontuou.



Para o confronto, o Náutico não terá o atacante Paulo Sérgio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Felipe Ferreira deve ser o substituto. Além disso, o Timbu pode ter a estreia do zagueiro Perema, anunciado e já regularizado.



“Tenho experiência e posso agregar muito. Espero ajudar com a comunicação ali atrás. O futebol exige muito isso da zona defensiva. Falar com os mais novos, orientar para conseguir o primeiro objetivo, que é classificar. Todos que estão fora podem desacreditar, mas quem está inserido no processo tem de acreditar até o final. Só depende da gente”, frisou Perema.

Ficha técnica



CSA

Thomazella; Raphina, Matheus Mega, Eduardo Biazus e Roberto; Dudu Miraíma, Buga, Brayann;Gustavinho, Tiago Marques e Vitor Leque. Técnico: Higo Magalhães



Náutico

Deivity; Mateus Ludke, Islan, Iran (Perema) e Diego Matos (Arnaldo); Sousa, Marco Antônio e Patrick Allan; Gustavo Maia, Felipe Ferreira e Bruno Mezenga. Técnico: Bruno Pivetti



Local: Rei Pelé (Maceió/AL)

Horário: 19h

Transmissão: Nosso Futebol

